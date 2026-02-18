James Vowles winkt ab: Kompressions-Debatte "in 48 Stunden vom Tisch"

Mitten in der hitzigen Debatte um das Verdichtungsverhältnis beim Mercedes-Motor gibt sich James Vowles demonstrativ gelassen. Der Williams-Teamchef rechnet mit einer schnellen Lösung - und stuft das Thema als überbewertet ein.

"Ich glaube, es gibt ein Missverständnis darüber, wie bedeutend das wirklich ist", sagt Vowles, dessen Williams-Team Mercedes-Motoren bezieht. "Für mich ist es ehrlich gesagt einfach nur Lärm. Ich schätze, in den nächsten 48 Stunden ist das erledigt."

Im Fahrerlager wird spekuliert, dass der Mercedes-Antrieb im Fahrbetrieb ein höheres Verdichtungsverhältnis erreicht als die offiziell erlaubten 16:1 bei statischen Tests. Je nach Darstellung soll der Vorteil zwischen wenigen PS und bis zu 20 oder 30 PS liegen. Klar ist: Rivalen fordern Klarheit - und im Zweifel ein Verbot.

Williams als Mercedes-Kunde betroffen

Williams setzt als Kundenteam auf die Power-Unit von Mercedes. Entsprechend aufmerksam verfolgt man die Diskussion. Bereits vor einer Woche hatte sein Schützling Carlos Sainz die Aufmerksamkeit eher Richtung Red Bull gelenkt, die seiner Meinung nach den besten Antrieb haben.

Dennoch sieht Vowles darin keinen entscheidenden Faktor im Titelkampf: "Das ist nicht das große Thema in dieser Meisterschaft", betont er. Zwar verstehe er, warum sich aktuell viele darauf konzentrierten, doch die sportliche Realität sei komplexer.

Red Bull fordert Klarheit

Ganz so entspannt sieht es die Konkurrenz nicht. Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies widerspricht der Einordnung als bloßes "Geräusch" deutlich. Man brauche Klarheit darüber, was erlaubt sei und was nicht.

"Wir sind nicht gestresst, egal ob es in die eine oder andere Richtung geht - aber wir brauchen Klarheit", so Mekies. Gerade in einer neuen Reglement-Ära könne selbst ein Vorteil von ein oder zwei Zehntelsekunden entscheidend sein.

Der Streit um das Verdichtungsverhältnis ist längst mehr als eine rein technische Frage. Er ist Teil des politischen Spiels im Fahrerlager, in dem jedes Detail zum potenziellen Wettbewerbsvorteil wird. Ob die Angelegenheit tatsächlich innerhalb von 48 Stunden vom Tisch ist, wie Vowles prognostiziert, bleibt abzuwarten.