Jenson Button hält Verstappen schon für den Weltmeister: Perez ohne Chance!

Ist der WM-Kampf in der Formel-1-Saison 2023 schon entschieden? Laut Jenson Button wird sich an der Spitze der Gesamtwertung nichts mehr ändern. Der Brite, der 2009 selbst den Titel in der Königsklasse gewann, sieht Max Verstappen bereits als klaren Champion. Für Sergio Perez sieht der ehemalige Brawn-Pilot keine Chance mehr, der Mexikaner sei nicht konstant genug, um seinen Red-Bull-Teamkollegen noch einzuholen.

Sechs zu drei steht es für Verstappen im Duell mit Perez um Rennsiege in der Saison 2023. Zuletzt gewann der Niederländer drei Rennen in Folge und liegt damit 69 Punkte vor seinem Teamkollegen aus Mexiko. Zu viel, findet Button, der den Titelkampf bereits als entschieden ansieht. "Wenn Max sieht, dass sein Teamkollege ein schwieriges Wochenende hat, gibt ihm das Selbstvertrauen", so Button.

"An diesen drei Wochenenden konnte niemand Max einholen, er ist davongezogen und hat den Titel ganz klar schon in der Hand", so die deutliche WM-Prognose des Briten. "Was passiert mit Checo? Hoffentlich schlägt er zurück. Wir wollen alle sehen, dass Max herausgefordert wird, wir wollen gute Rennen von Checo sehen. Er ist sehr schnell, aber seine Unbeständigkeit ist das, was ihm schadet."

Button scheint enttäuscht von der Leistung des erfahrenen Mexikaners, von dem er "viel mehr" erwartet hatte. In der Gesamtwertung liegt Perez nur neun Punkte vor Fernando Alonso im Aston Martin, der eine sensationelle Saison fährt. Der Red-Bull-Pilot wird also hart arbeiten müssen, um den zweiten Platz zu halten. Gelingt das nicht, sieht Button die Zeit des Mexikaners bei Red Bull abgelaufen.

"In diesem Jahr wird es keinen Fahrerwechsel geben", glaubt Button. "Aber am Ende des Jahres könnte es passieren, wer weiß? Aber wen würde das Team dann ins Auto setzen? Das ist eine schwierige Frage. Natürlich ist Daniel Ricciardo als Botschafter da, aber ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich ins Auto setzen wollen."

Auch im Nachwuchsteam von Red Bull sind die Optionen laut Button rar: Nyck de Vries ist noch nicht richtig in der Königsklasse angekommen und auch bei Yuki Tsunoda hat Button seine Zweifel, ob er ein Cockpit im A-Team von Red Bull verdient hätte. "Von Checo hätte ich mir mehr erwartet", stellt Button klar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.