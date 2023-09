Jenson Button: Hätte vor Verstappen mehr Angst als vor Hamilton

Jenson Button hat sich in die von Lewis Hamilton angestoßene Debatte darüber eingeschaltet, dass Max Verstappen in seiner Formel-1-Karriere nicht so starke Teamkollegen hatte wie er. Button lobt Verstappen für seine Fähigkeit, seinen Fahrstil an das Auto anzupassen, das ihm zur Verfügung gestellt wird, und weist darauf hin, dass nicht alle Fahrer auf die gleiche Weise damit umgehen können.

Der Weltmeister von 2009, der in den Jahren 2010 bis 2012 an der Seite von Hamilton bei McLaren fuhr, sagt auch, dass er gegen Verstappen "mehr Angst" haben würde als gegen Hamilton.

In den vergangenen Wochen hat Mercedes-Teamchef Toto Wolff angedeutet, dass die Autos von Red Bull auf Verstappen zugeschnitten sind, während Hamilton angedeutet hat, dass er es mit stärkeren Teamkollegen als dem Niederländer zu tun hatte.

"Ich denke, Lewis hatte einige sehr starke Teamkollegen, er hatte Weltmeister als Teamkollegen, während Max das nicht hatte", sagt Button im Interview mit Sky. "Aber ich hätte mehr Angst davor, im gleichen Auto gegen Max anzutreten. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Auto auf seinen Stil zugeschnitten ist, oder dass er das Auto fahren kann, das Adrian Newey ihm gibt."

"Ich glaube, Adrian gibt ihm ein Auto und sagt: 'Das ist das schnellste Auto der Welt. Wenn du den Abtrieb an der Front wegnimmst, wird es langsamer fahren, aber es wird einfacher zu fahren sein.' Und Max sagt: 'Genau, ich muss so fahren, wie du das Auto gemacht hast, und ich muss es so schnell wie möglich fahren.' Ich glaube, dass er das sehr gut kann. Und ich glaube, dass es vielen Fahrern schwerfällt, damit zu konkurrieren."

Und er fügt hinzu: "Ich denke, Lewis hatte schwierigere Teamkollegen, aber ich würde auch nicht gegen Max antreten wollen. Sie sind alle unglaubliche Fahrer, die besten der Welt. Und einige der besten, die wir je in der Formel 1 gesehen haben. Ich wünschte, es gäbe mehr Konkurrenz an der Spitze, zwischen Max, Lewis und Fernando. Die Drei sind für mich die, die herausstechen. Aber so einfach ist es in der Formel 1 nicht. Es ist ein technisches Wettrennen, und Red Bull, das muss man ihnen lassen, macht im Moment einen besseren Job."

Button erklärt außerdem, welchen Rat er dem aktuellen McLaren-Fahrer Lando Norris geben würde, der mit einer möglichen Zukunft als Verstappens Teamkollege bei Red Bull in Verbindung gebracht wird: "Das Problem ist, dass man der Beste sein muss, um Weltmeister zu werden", sagt Button. "Und genau darum ging es für mich, als ich Brawn verlassen habe."

"Ich dachte: Ich muss zu McLaren gehen, weil ich gegen Lewis Hamilton fahren muss, der als der Beste angesehen wurde. Und ich denke, das ist es, was er entscheiden muss, was er tun will. Ich denke, wenn er klug ist, wird er sich für ein Auto entscheiden, das zu seinem Stil passt. Und ich denke, wir haben bei vielen Fahrern gesehen, dass der Red Bull nicht zu vielen Fahrern passt, abgesehen von Max."

"Es ist also keine leichte Entscheidung für ihn. Er sitzt im Moment nicht in einem Auto, mit dem er gewinnen kann. Und das wird er wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht, glaube ich. Also muss er sich für 2025 woanders umsehen. Oder er setzt sein Vertrauen in McLaren. Sie haben Rennen gewonnen, sie haben Meisterschaften gewonnen, und das kann sich wieder ändern."

"Solange er also in die Zukunft schaut und glaubt, dass sie als Team gut dastehen, und es ihm Vertrauen gibt, sollte er dort bleiben. Wenn nicht, sollte er in seinem eigenen Team gegen Max Verstappen antreten. Aber das ist eine schwierige Frage."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.