Jenson Button sicher: Darum schlägt Hamilton 2026 bei Ferrari zurück

Die vergangenen Jahre waren keine leichte Kost für Lewis Hamilton. Nachdem die Hybrid-Ära für ihn mit einem herben Dämpfer zu Ende ging, tat er sich sichtlich schwer, das Maximum aus der neuen Ground-Effect-Generation der Formel 1 herauszukitzeln. Auch 2025, sein Premierenjahr bei Ferrari, verlief alles andere als nach Plan.

Doch mit dem neuen Reglement vor der Brust sind sich die Experten sicher: Wir werden einen runderneuerten siebenmaligen Champion erleben.

Jenson Button ist fest davon überzeugt, dass Hamilton in seinem zweiten Jahr bei der Scuderia zur alten Form zurückfinden wird. Der Grund: Hamilton war wesentlich tiefer in die Entwicklung des 2026er-Boliden eingebunden als noch bei seinem Wechsel.

Hamilton im Schatten von Leclerc

Blickt man auf die nackten Zahlen der Saison 2025 zurück, wirken diese im Vergleich zu Hamiltons Dominanz in der Hybrid-Ära fast schon ernüchternd. Zwar blitzte das Potenzial des Ferrari sporadisch auf, doch während Teamkollege Charles Leclerc diese Momente konsequent in Big Points ummünzte, biss sich Hamilton oft die Zähne aus. Das Resultat: Ein satter Rückstand von 86 Punkten auf den Monegassen am Saisonende.

"Es war hart, Lewis 2025 zuzusehen", gesteht Button gegenüber Sky Sports F1 . "Wir waren drei Jahre lang Teamkollegen, ich weiß also ganz genau, wie gut er ist. Es war wirklich schmerzhaft zu sehen, wie sehr er im Team zu kämpfen hatte. Man konnte ihm ansehen, wie sehr ihn das belastet hat."

Der Ex-Weltmeister führt weiter aus: "In solchen Momenten vergisst man fast alles, was er zuvor erreicht hat, weil man nur noch diesen Schmerz sieht. Aber ich bin mir absolut sicher: Mit dem neuen Reglement werden wir wieder den Lewis Hamilton in Bestform sehen."

Die Hoffnung ruht auf dem 2026er-Input

Button weiß, wovon er spricht. Von 2010 bis 2012 bildete er bei McLaren zusammen mit Hamilton ein britisches Super-Team. Damals kam Button als aktueller Champion von Brawn GP und lieferte sich packende Duelle mit Hamilton, der ihn in zwei der drei gemeinsamen Jahre nach Punkten schlug.

"Er wird Input geben, wie das Auto konstruiert wird", so Button weiter. "Er wird das Vertrauen haben, die Entwicklung in eine Richtung zu lenken, die seinem Fahrstil entgegenkommt. Das hoffe ich zumindest. Wir wollen Ferrari an der Spitze sehen - und wir wollen Lewis wieder ganz vorne kämpfen sehen."

Hamilton bremst die Erwartungen: "Noch zu früh"

Doch was sagt der Protagonist selbst? Auf die Frage, ob sich die neue Fahrzeuggeneration nach den frustrierenden Ground-Effect-Jahren zumindest mehr nach seinem Geschmack anfühle, gibt sich Hamilton gewohnt zurückhaltend.

"Im Moment fühlt es sich noch gar nicht nach der vorherigen Ära an. Es ist einfach noch viel zu früh", bilanziert Hamilton. "Mit dem Basisauto, das wir aktuell haben, testen wir noch extrem viele verschiedene Dinge. Wir suchen das Arbeitsfenster, versuchen die Reifen zu optimieren, das Aero-Paket, die Fahrhöhe, die mechanische Balance - all diese Faktoren."

Ein konkretes Urteil lässt sich der Rekordchampion noch nicht entlocken: "Ich kann es jetzt noch nicht sagen. Heute fühlte es sich da draußen mit dem Wind nicht toll an, es war sehr böig. Und es ist eben der erste Tag hier; der Vormittag macht da nie wirklich Spaß. Aber generell gilt, was ich schon beim vorigen Test gesagt habe: Es ist ein Auto, das mehr Fahrspaß macht."