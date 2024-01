Jenson Button vermutet: Mercedes 2024 erster Red-Bull-Verfolger

Obwohl Ferrari am Ende der Formel-1-Saison 2023 einen stärkeren Endspurt als Mercedes hinlegte, erwartet Jenson Button, dass das Team aus Brackley in diesem Jahr der erste Verfolger von Weltmeister Max Verstappen und Red Bull sein wird.

"Wenn man sich die vergangenen zehn Jahre in diesem Sport anschaut", so Button gegenüber Sky, sei am Ende immer entweder Red Bull oder Mercedes vorne gewesen. Tatsächlich hieß der Weltmeister sogar seit 2010 immer Red Bull oder Mercedes.

Wenn den Bullen also ein Team 2024 gefährlich werden könne, dann werde das laut Button Mercedes sein. "Ich würde gerne Ferrari sagen, ich würde sie gerne mit dabei haben. Man könnte sagen, sie waren der engste Konkurrent [von Red Bull], vor allem gegen Ende der Saison [2023]", betont Button.

Tatsächlich stand die Scuderia in vier der letzten fünf Saisonrennen 2023 auf dem Podium und holte in diesem Zeitraum zwei zweite Plätze und 84 WM-Punkte, Mercedes dagegen nur 65. "Aber ich denke, Mercedes wird sich [für 2024] gut verbessern", so Button.

"Ob das genug ist, weiß ich nicht", räumt der Weltmeister von 2009 allerdings auch ein. Ein entscheidender Faktor könnte seiner Meinung nach auf jeden Fall sein Ex-Teamkollege Lewis Hamilton werden, mit dem er zwischen 2010 und 2012 drei Jahre lang für McLaren fuhr.

Button sicher: Hamilton gibt so schnell nicht auf

"Wenn du so viele Jahre lang gewonnen hast und dir das plötzlich genommen wird, kann das auf zwei verschiedene Arten laufen", erklärt er und betont: "Entweder denkt man: 'Es hat keinen Sinn mehr, ich will in Rente gehen, ich war so lange auf dem Höhepunkt, und jetzt habe ich seit zwei Jahren kein Rennen mehr gewonnen.'"

"Aber es kann einen auch hungriger machen, dorthin zurückzukehren, und Lewis ist gerade in dieser Position, denke ich", so Button über den Rekordweltmeister, der inzwischen seit mehr als zwei Jahren kein Rennen in der Formel 1 mehr gewonnen hat.

Seinen bislang letzten Sieg feierte Hamilton 2021 in Saudi-Arabien, doch Button betont: "Lewis ist so gut wie eh und je, was seinen Speed angeht, aber er scheint sich jetzt auch viel wohler zu fühlen und mehr Vertrauen in seine Fähigkeiten zu haben, sodass er weniger Fehler macht."

"Er ist jetzt also noch besser als vor fünf oder sechs Jahren", glaubt er und betont: "Wenn er ein Auto bekommt, das konkurrenzfähig genug ist, um um Siege zu kämpfen, wenn jemand so stark ist und so viel Selbstvertrauen hat, ist es schwierig, ihn zu schlagen, wie man bei Max Verstappen im Moment sehen kann."

Ob Mercedes es schaffen wird, Hamilton ein solches Auto zur Verfügung zu stellen, bleibt allerdings noch abzuwarten. Der einstige Serienweltmeister wird seinen neuen W15 am 14. Februar in Silverstone präsentieren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.