Jetzt abstimmen: Wer waren in Melbourne die besten Fahrer?

Es ist eine Sache, wer den Grand Prix von Australien gewonnen hat. Aber unter Umständen eine andere, welche Fahrer die beste Leistung geboten haben. Denn in der Formel 1 zählt nicht nur die Performance des Fahrers. Sondern ganz entscheidend die des Autos, das ihm zur Verfügung steht, und natürlich auch die des Teams.

Die Performance des Fahrers von den anderen Faktoren isoliert zu betrachten, ist extrem schwierig. Nichtsdestotrotz wagen wir den Versuch. Unser Notensystem besteht aus drei Säulen. Erstens: die Fans. Unsere User haben jetzt Gelegenheit, die Leistungen aller 20 Fahrer zu bewerten. Analog zum Schulnotensystem von 1 (sehr gut) bis 6 (nicht genügend).

Zweitens: der Experte. Marc Surer benotet wie schon in den vergangenen Jahren die Leistungen von Sebastian Vettel & Co. Und drittens: die Redaktion. Wir führen in unserem Formel-1-Kernteam unser eigenes kleines Voting durch.

Die drei Säulen fließen dann zu je einem Drittel in die Gesamtnote für das Wochenende ein. Am Ende kommt dabei das ultimative Ranking heraus - über das man wunderbar diskutieren kann!

Unser Format ist inspiriert durch die Noten, die zum Beispiel Fußballmagazine nach jedem Match vergeben. Doch nur als Redaktion zu benoten, war uns zu subjektiv. Um zu einem möglichst ausgewogenen Urteil zu kommen, bitten wir also unseren Experten und unsere User um Mithilfe.

Leitfaden: Wie soll ich meine Noten vergeben?

Versuchen Sie, objektiv zu bewerten! Natürlich ist das nicht immer einfach. Aber ob Sie ein Fan von Max Verstappen oder Charles Leclerc sind, sollte bei der Vergabe der Note keine Rolle spielen. Niemand wird sich je ganz von persönlichen Präferenzen und Vorurteilen lösen können. Aber es zumindest zu versuchen, trägt zu einem faireren Notensystem bei.

Lassen Sie sich nicht von äußeren Einflüssen blenden! In die Note sollte einzig und allein einfließen, was der Fahrer selbst in der Hand hatte. Ein Beispiel: Sind abbauende Reifen ein Fahrer- oder ein externer Faktor? Wenn die Reifen abbauen, weil sich der Fahrer kurz zuvor verbremst hat, sollte sich das negativ auf die Note auswirken. Wenn die Reifen abbauen, weil ein Materialfehler vorliegt, darf es keine Abzüge geben.

Gewichten Sie das Rennen am stärksten! Nur da gibt es Punkte. Die Leistung am Sonntag sollte etwa 70 Prozent der Note ausmachen. Das Qualifying am Samstag 25. Und die Freien Trainings nur fünf. Ein Ausritt am Freitag, bei dem ein Frontflügel wegfliegt, kostet vielleicht ein paar Minuten Trainingszeit. Einer am Sonntag womöglich den Sieg.

Denken Sie dran, wer in welchem Auto sitzt! Mit einem Ferrari fährt es sich leichter fehlerfrei als mit einem Aston Martin. Das relativiert zum Teil, wenn Charles Leclerc mit überragendem Vorsprung auf Pole fährt und Lance Stroll sich dreht. Im Ferrari wäre ihm das vielleicht nicht passiert. Aber ...

... fragen Sie sich immer: Würden zwei Fahrer im gleichen Auto sitzen, wer würde dann die bessere Leistung bringen? So kann einer der weniger talentierten Fahrer selbst bei einer für ihn starken Leistung eventuell maximal eine 3 oder 4 bekommen. Weil er im gleichen Auto selbst an einem guten Wochenende immer noch schlechter abschneiden würde als ein Lewis Hamilton an einem schlechten.

Und jetzt: Viel Spaß bei der Notenvergabe! Hier geht's zum Voting!

