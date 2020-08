Jetzt also doch auf dem "Oval": Bahrain wird Formel-1-Rekord brechen!

58,79 Sekunden sind Formel-1-Rekord, aufgestellt von Niki Lauda 1974 in Dijon in Frankreich. Aber wahrscheinlich ist Lauda den Rekord für die niedrigste Pole-Rundenzeit schon bald los. Denn die "Oval"-Variante von Sachir in Bahrain, wie sie nun für das vorletzte Rennen im Formel-1-Kalender 2020 bestätigt wurde, könnte noch geringere Rundenzeiten zulassen.

Die 3,543 Kilometer kurze Version der Strecke, die Formel-1-Sportchef Ross Brawn einmal als "beinahe eine Oval-Rennstrecke" bezeichnet hatte, besticht vor allem durch lange Geraden. Es gibt insgesamt nur elf Kurven und kaum harte Bremszonen, weshalb die Formel 1 im Qualifying von Rundenzeiten unter 55 Sekunden ausgeht. Und das wäre ein neuer Allzeit-Bestwert.

Die 60-Sekunden-Schallmauer hat in der Formel-1-Historie im Qualifying bisher nur Lauda durchbrochen. Doch auch im aktuellen Rennkalender findet sich eine Strecke, auf der die Fahrer zumindest an der Minute kratzen: Spielberg. Valtteri Bottas fuhr dort in diesem Jahr mit 1:02.939 Minuten auf die Pole-Position.

Wo Bottas mit dieser Runde im Allzeit-Ranking der niedrigsten Formel-1-Qualifying-Rundenzeiten steht und auf welchen Strecken diese Qualifying-Runden jeweils erzielt wurden, das zeigt unsere Fotostrecke.

Und so viel sei an dieser Stelle bereits verraten: Drei Kontinente tauchen in dieser Auflistung auf, und zwei österreichische Formel-1-Fahrer sowie einige weitere Fahrer, die es in der Formel 1 nicht zu WM-Ehren gebracht haben.

Eine letzte Randnotiz noch: Auch die bisher niedrigste Rennrundenzeit könnte in Bahrain unterboten werden. Sie liegt derzeit bei exakt 1:00 Minuten und wird von Jody Scheckter gehalten. Erzielt hat er sie, wie Lauda, 1974 in Dijon. Die Strecke wurde später etwas verlängert, sodass Rundenzeiten unter einer Minute nicht mehr möglich waren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.