Jetzt doch: McLaren bringt Macarena-Heckflügel mit nach Ungarn

McLaren wird beim Formel-1-Rennen in Ungarn endlich den rotierenden "Macarena"-Heckflügel ans Auto montieren, der eigentlich schon in Spielberg sein Debüt hätte feiern sollen. Damals hatte man den Einsatz auf unbestimmte Zeit verschoben, weil in der Garage Probleme festgestellt wurden. In Budapest soll das Teil aber nun getestet werden - um nach dem Training wieder eingepackt zu werden.

McLaren bestätigt, dass der Heckflügel "weder bei diesem noch beim folgenden Rennen in den Niederlanden für einen vollständigen Einsatz vorgesehen ist". Wenn der Test in Ungarn jedoch erfolgreich verläuft, könnte der auf dem Kopf stehende Heckflügel zu einem späteren Zeitpunkt auf streckeneffizienzsensiblen Kursen wie Monza oder Baku debütieren.

Allerdings wird der Weltmeister-Rennstall in Ungarn auch neue Teile bringen, die das ganze Wochenende über am Auto bleiben sollen - und darüber hinaus: Nach einer ersten großen Überarbeitung an den Wochenenden in Miami und Montreal sowie mehreren kleineren Modifikationen seither bringt McLaren ein größeres Update-Paket für das 2026er-Auto an die Strecke.

Dieses baut auf einem neu gestalteten Unterboden sowie "weiteren aerodynamischen Teilen" auf.

Mit Schwung in die Sommerpause

"Wir haben an diesem Wochenende ein Upgrade-Paket dabei, und in einer so umkämpften Saison ist jede Entwicklung wichtig. Es wird daher großartig sein, im Freien Training ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie diese Teile funktionieren", sagt Randy Singh, Senior Director of Racing bei McLaren.

"Unser Ziel ist es, alles zur Verfügung Stehende zu maximieren, den positiven Schwung in die Sommerpause mitzunehmen und uns für die zweite Saisonhälfte in die bestmögliche Ausgangslage zu bringen."

Über McLarens Plan, dem Auto sowohl mehr aerodynamischen Anpressdruck zu verleihen als auch seine Effizienz zu steigern, sagte Teamchef Andrea Stella kürzlich: "Die Entwicklung in der Fabrik verläuft seit einigen Monaten sehr stark. Das hat zu den Upgrades geführt, die wir in Miami hatten. Und jetzt gibt es eine weitere Runde an Upgrades für Ungarn und dann nach der Sommerpause."

Kommt McLaren wieder ran?

McLaren war mit ordentlicher Form in die Saison, konnte aber mit dem dominanten Mercedes-Team nicht Schritt halten, während Ferrari eine beeindruckende Serie von Upgrades herausbrachte, die sowohl Charles Leclerc als auch Lewis Hamilton in die Lage versetzten, ein Rennen zu gewinnen. Auch Red Bull hat die Performance seines RB22 deutlich gesteigert.

Aus diesem Grund konnte McLarens nächstes Upgrade-Paket nicht früh genug kommen. "Es ist schwierig, an das Performance-Niveau heranzureichen, auf dem Ferrari und Mercedes derzeit agieren, aber hoffentlich werden wir ab Ungarn eine leichte Beschleunigung unserer Konkurrenzfähigkeit sehen", sagte Stella.

"Wir haben jetzt eine klare Entwicklungsrichtung, aber in einigen Bereichen des Autos hat es ein paar Monate gedauert, bis sie umgesetzt werden konnte. Wir sollten in Ungarn also die ersten Ergebnisse dieses Ansatzes sehen und dann hoffentlich immer mehr Upgrades für den Rest der Saison."