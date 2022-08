Jetzt ist es offiziell: Audi verkündet Einstieg in die Formel 1!

Audio-Player laden

Es war eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Formel 1, und jetzt ist es kein Geheimnis mehr: Der deutsche Automobilhersteller Audi wird 2026 in den Grand-Prix-Sport einsteigen. Das wurde am Freitagmorgen vor dem Grand Prix von Belgien in Spa-Francorchamps bekannt gegeben.

Damit bestätigt sich die Exklusivmeldung von 'Motorsport.com' vom Dienstag, in der angekündigt wurde, dass die offizielle Verlautbarung "am Rande des kommenden Rennwochenendes in Spa-Francorchamps erfolgen" könnte.

Bereits am Donnerstagabend in Spa war durchgesickert, dass es am Freitagmorgen "Big News" geben könnte. Für 9:15 Uhr wurde eine Pressekonferenz mit Formel-1-CEO Stefano Domenicali, FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem und Vertretern einer "dritten Partei" (Audi-CEO Markus Duesmann und Audi-CTO Oliver Hoffmann) angekündigt. Spätestens da war auch den letzten Zweiflern klar: Jetzt macht's Audi offiziell.

"Wir werden 2026 Formel-1-Rennen fahren", sagt Duesmann.

Am Freitagmorgen wurden dann erste Details verraten. Zum Beispiel wurde eine mögliche Audi-Lackierung für das Formel-1-Auto 2026 als Showcar präsentiert. Überwiegend in Silbergrau, Rot und Schwarz. Mit welchem Partner man einsteigen wird, das bleibt vorerst aber noch geheim.

Dabei ist die Entscheidung laut Informationen von 'Motorsport.com' längst gefallen. Audi wird eine Mehrheit am Schweizer Sauber-Team übernehmen (dem Vernehmen nach 75 Prozent für kolportierte 350 bis 500 Millionen Euro); der bisherige Eigentümer Finn Rausing bleibt aber als Shareholder mit Minderheitsanteilen an Bord, hört man hinter vorgehaltener Hand.

Dass Audi in die Formel 1 einsteigen würde, hat sich seit Monaten abgezeichnet. Bereits am 7. April hatte 'Motorsport.com' exklusiv berichtet, dass mit der Zustimmung des Volkswagen-Aufsichtsrats die letzte formelle Hürde innerhalb des Konzerns aus dem Weg war.

Von da an ging es für das Team von Duesmann, der zu Zeiten von BMW-Sauber schon einmal als Entwicklungsleiter in Hinwil gearbeitet hat, in erster Linie darum, einen Partner zu finden. Zuerst wurde, eingefädelt von Gerhard Berger, mit McLaren verhandelt; später dann soll es auch Gespräche mit Williams und Aston Martin gegeben haben.

Letztendlich landete man bei Sauber - und überholte dabei Porsche. Die Schwestermarke aus dem VW-Konzern hatte die Rahmenbedingungen mit Red Bull eigentlich schon viel früher zu Papier gebracht, hat den Formel-1-Einstieg ab 2026 aber bis heute nicht offiziell verkündet.

