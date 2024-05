Jock Clear: So sorgt Vasseur dafür, dass Ferrari-Ingenieure mutiger werden

Ferrari scheint auf dem besten Weg zu sein, Red Bull unter Druck zu setzen: Beim Auftakt in Imola sicherten sich die Italiener durch Charles Leclerc eine doppelte Trainingsbestzeit. Das große Update scheint zu funktionieren - und das ist vor allem Teamchef Frederic Vasseur zu verdanken, der von seinem Team mehr Risikobereitschaft und eine aggressivere Herangehensweise forderte.

"Ich denke, das ist ein Verdienst von Fred", lobt Ferrari-Chefingenieur Jock Clear. "Führungsqualitäten geben den Leuten das Selbstvertrauen, riskantere Entscheidungen zu treffen, und ehrlich gesagt ist das Freds Stärke. Wenn er sagt, dass es notwendig ist, dann ist das in Ordnung, solange er es zulässt, und das tut er definitiv."

Vasseur, der vor rund anderthalb Jahren die Rolle des Ferrari-Teamchefs übernahm, "gibt den Leuten das Selbstvertrauen zu sagen: Nein, wir können etwas anderes ausprobieren, und wenn wir etwas lernen, ist das alles, was wir tun können", sagt Clear.

"Tatsache ist, dass die Teammitglieder das Ganze mittlerweile aus der Perspektive betrachten, dass wir viel schneller lernen können, wenn wir Risiken eingehen", weiß der Brite, der seit 2015 in Diensten von Ferrari steht. "Wenn wir alle einfach weiter in die Pedale treten, dann wird Red Bull mit der gleichen Geschwindigkeit in die Pedale treten wie wir."

"Der Unterschied ist, dass Red Bull kein Risiko eingehen muss", spekuliert Clear, der vermutet, dass sich die Weltmeister aufgrund der überlegenen Führungsposition vorerst in Sicherheit wiegen. "Dieser Risikofaktor wird das Unterscheidungsmerkmal zwischen den Teams sein, die versuchen, Red Bull einzuholen, und Red Bull selbst."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.