Jody Egginton: Yuki Tsunoda hat seine Bestleistung noch nicht erreicht

Yuki Tsunoda geht 2024 in sein viertes Formel-1-Jahr. Folgt man der Einschätzung seines Ex-Teamchefs bei AlphaTauri, Franz Tost, müsste der Japaner nach drei Jahren Erfahrung in der Königsklasse nun ein kompletter Fahrer sein.

Bedeutet das, dass wir in diesem Jahr sein Maximum sehen werden? "Ich denke, dass Yuki sich immer noch verbessert, sich immer noch entwickelt, sich immer noch mehr Fähigkeiten als Fahrer aneignet", sagt Jody Egginton, Technikchef des Teams, damit mittlerweile unter dem Namen Racing Bulls firmiert.

Deshalb, so Egginton weiter, glaube er nicht, "dass Yuki seine Bestleistung schon erreicht hat". In Bezug auf Tosts Einschätzung erklärt der Ingenieur: "Ja, die Bemerkung von Franz ist richtig. Nach dieser Zeit sollte man sagen können, was ein Fahrer in der Lage ist zu tun. Aber es wird noch mehr von ihm kommen."

Tsunoda hat "einen langen Weg hinter sich"

"Seine natürliche Schnelligkeit stand nie infrage. Jetzt baut er darauf auf und wird zu einem konstanteren Fahrer, der sein Rennhandwerk verbessert, denn die natürliche Geschwindigkeit ist nicht immer mit dem Rennhandwerk vereinbar", weiß Egginton.

Der Brite betont, dass Tsunoda auch "sehr viel zum Team" beitrage. "Er hat einen langen Weg hinter sich. In der zweiten Hälfte der letzten Saison hat er sich ziemlich gut geschlagen, als wir ihm ein Auto gaben, das etwas einfacher und angenehmer zu fahren war."

"Also ja, ich denke, wir haben noch viel von ihm zu erwarten. Ich glaube nämlich, dass er sich immer noch in der Weiterentwicklung befindet. Aber er hat einen langen Weg hinter sich." Und das auch in Bezug auf das Feedback, das Tsunoda dem Team gibt. In diesem Punkt sieht Egginton deutliche Fortschritte.

Mehr Selbstvertrauen und besseres Feedback

"Das ist eines der Dinge, an denen er wirklich hart gearbeitet hat. Sein Verständnis ist gut, seine Beiträge werden wirklich geschätzt, und sein Selbstvertrauen wächst. Es ist sehr schwierig für junge Fahrer, in diese großen Teams zu kommen und dann das Selbstvertrauen zu bekommen, einen Beitrag zu leisten."

"Man muss einfach versuchen zu erklären, was man fühlt. Das ist dein Ausgangspunkt. Und dann baut man darauf auf. Aber jetzt hat er eine gute Datenbank, eine gute Referenz. Und er kann jetzt auf Erfahrung zurückgreifen", erklärt der Racing-Bulls-Technikchef.

"Natürlich, wenn man anfängt, hat man keine relevanten Erfahrungen. Es ist kein einfaches Umfeld, wenn man neu hinzukommt. Aber er hat hart gearbeitet und sich reingehängt. Es war sicher nicht einfach, einigen dieser komplexen Themen wirklich auf den Grund zu gehen. Aber ja, das muss man ihm hoch anrechnen."

Kombination im Team mit Ricciardo "großartig"

Während Tsunoda 2021 als Rookie zum Team stieß, verstärkte mit Daniel Ricciardo im Laufe der vergangenen Saison einer der erfahrensten Piloten im Feld die Mannschaft. "Daniel kommt mit seiner vollgepackten Datenbank und er kann das ganz gut abrufen. Das ist gut. Und sein Feedback ist gut", sagt Egginton.

"Und ich denke, die Kombination aus Yuki, der jetzt viel mehr Erfahrung hat und das Team gut kennt, und der weiß, was er denkt und was er will, und Daniel, der dieses breite Spektrum an Erfahrung hat und wirklich motiviert ist, uns alle voranzutreiben. Das ist fantastisch, wirklich, ja, das Umfeld ist großartig."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.