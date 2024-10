Jos Verstappen: Habe doch gesagt, dass Red Bull explodieren wird!

Jos Verstappen hat es gleich gesagt! Dass mehrere hochrangige Mitarbeiter Red Bull verlassen werden, davor hatte der Niederländer zu Saisonbeginn gewarnt, wie er betont - er sieht seine Prophezeiung erfüllt.

Verstappen lag im Clinch mit Red-Bull-Teamchef Christian Horner, der sich in der ersten Jahreshälfte Anschuldigungen ausgesetzt sah, er würde sich unangemessen gegenüber Mitarbeiterinnen verhalten. Zwar haben Untersuchungen gegen den Briten nichts ergeben, trotzdem scheint die Causa Horner das Team auseinanderzutreiben.

Das hatte auch der Vater von Max Verstappen erkannt, der sich offen gegen Horner stellte. Er sah die Gefahr, dass das Team außeinandergerissen wird. "So kann es nicht weitergehen. Es wird explodieren", hatte er angekündigt.

Spulen wir ein paar Monate vor, so haben mit Designer Adrian Newey und Sportdirektor Jonathan Wheatley zwei wichtige Figuren ihren Abgang verkündet: Der eine schließt sich Aston Martin an, der andere wird neuer Teamchef von Audi werden. Und jüngst wurde auch der Verlust von Chefstratege Will Courtenay kommuniziert, der Sportdirektor bei McLaren wird.

"Das ist genau das, wovor ich gewarnt habe", sagt Verstappen gegenüber Motorsport.com Niederlande, einer Schwesterseite von Motorsport-Total.com im Motorsport Network.

"Das Team sagt dann: 'Oh, das macht nichts, wir haben jemand anderen dafür', aber es sind einfach zu viele Leute", so der Niederländer. "Und dann werden Max jedes Mal Fragen dazu gestellt. Es ist einfach nicht gut, was dort im Moment passiert", kritisiert er.

Auch Horner selbst bekommt in der Angelegenheit sein Fett weg: "Er beschönigt es immer", meint Verstappen, weil dieser häufig betont, dass Red Bull intern genug Stärke besitze, um den Verlust einzelner Mitarbeiter aufzufangen.

Allerdings muss man auch festhalten, dass Red Bull seit Saisonbeginn auch sportlich stark abgebaut hat. Obwohl man zu Saisonbeginn ein dominantes Auto zu haben schien, wurde dem Team von McLaren sportlich der Rang abgelaufen.

Max Verstappen führt zwar in der Fahrerwertung noch einigermaßen komfortabel mit 52 Punkten Vorsprung, allerdings hat der dreimalige Weltmeister seit mittlerweile acht Rennen nicht mehr gewonnen.