Jos Verstappen: Jahr ohne Formel-1-Rennen ist "unmöglich"

Sehen wir in diesem Jahr noch einmal ein Formel-1-Rennen? Laut Jos Verstappen ist es gar nicht anders möglich: "Es wird definitiv Rennen geben, davon bin ich überzeugt", sagt der Niederländer gegenüber der Zeitung 'De Telegraaf'. Denn ein komplettes Jahr ohne Formel 1 sei seiner Meinung nach "unmöglich".

Denn dann würden Teams wegbrechen und Leute würden ihren Job verlieren. "Es stehen so viele Verträge auf dem Spiel", wenn man entscheiden würde, die komplette Saison auszusetzen. Zwar betont Verstappen, dass Gesundheit weiterhin die oberste Priorität ist, "aber die gesamte Wirtschaft monatelang herunterzufahren, ist auch keine Option."

Womöglich könnte die Formel 1 aber im Juli wieder starten. Pläne über einen Saisonbeginn im Juli mit zwei Rennen in Österreich liegen vor. Das könnte Verstappens Sohn Max entgegenkommen, der im vergangenen Jahr das Rennen auf dem Red-Bull-Ring gewinnen konnte.

Fest steht jedoch, dass es Rennen ohne Zuschauer geben würde. Vor der Aufnahme Zandvoorts in den Kalender war Spielberg immer in Orange getaucht, das würde fehlen. Doch Verstappen sieht es positiv, dass weniger Leute da sind: "Wenn keine Journalisten da sind, hat es einen Vorteil für Max. Er muss nicht so viele Interviews geben", lacht Verstappen.

Doch egal wie es am Ende aussehen wird: "Das Wichtigste ist, dass wir irgendwann fahren können."

Mit Bildmaterial von LAT.