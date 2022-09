Jost Capito: "Mick Schumacher müsste auf jeder Liste stehen"

Audio-Player laden

Jost Capito zählt zu den Teamchefs in der Formel 1, der für die Saison 2023 noch ein Cockpit zu vergeben hat. Mick Schumacher ist einer der Fahrer, die noch ohne Vertrag sind für das kommende Jahr. Könnte Schumacher also bei Capito landen?

Im Gespräch mit 'Sky' wird Williams-Teamchef Capito gefragt, ob er Interesse am jungen Deutschen habe. Antwort: "Na klar. Ich glaube, der Mick ist sehr schnell, ist ein guter Typ und ich glaube, er müsste auf jeder Liste stehen, von den Teams, die noch einen Sitz freihaben."

Fahrer-Verhandlungen in der Formel 1 stelle man sich aber wohl ganz anders vor, als sie eigentlich sind, meint Capito. Denn erst einmal gehe es um die Kontaktaufnahme zwischen Team und Fahrer. "Was nicht unbedingt heißt, mit dem Fahrer zu sprechen, sondern die haben alle einen Manager, mit dem man spricht, mit denen man in Kontakt ist", erklärt Capito.

Wichtig sei dabei auch, die Konkurrenz zu beobachten. Schließlich interessieren sich mitunter mehrere Rennställe für den gleichen Fahrer. Capito aber verrät: "Wir haben Kontakte zu den anderen Teamchefs. Man weiß [daher] relativ gut, was im Hintergrund läuft." Deshalb sei die "Silly-Season" der Formel 1 unterm Strich "nicht so dramatisch, wie das immer dargestellt wird".

Neben Williams müssen auch noch Alfa Romeo, AlphaTauri, Alpine und Haas jeweils einen weiteren Fahrer für die Saison 2023 nominieren. Übersicht: Welche Cockpits für die Formel 1 2023 bereits fix und an wen vergeben sind!

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.