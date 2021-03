Jost Capito: Schumacher hat "Potenzial", Russell zukünftiger Weltmeister

Aktuell wird die Formel 1 noch von Lewis Hamilton dominiert. Der Brite gewann in den vergangenen sieben Jahren sechsmal den WM-Titel. Doch mit 36 Jahren befindet sich der Serienweltmeister ebenso wie Sebastian Vettel (33 Jahre) und Rückkehrer Fernando Alonso (39) bereits in der Endphase seiner Formel-1-Karriere.

In der kommenden Jahren steht der Königsklasse ein Generationenwechsel bevor. Zu dieser neuen Generation zählt neben Fahrern wie Max Verstappen oder Charles Leclerc (beide 23) auch der 21-jährige Mick Schumacher, der in der Saison 2021 als amtierender Formel-2-Champion in die Königsklasse aufsteigt.

"Mick muss sich im ersten Jahr etablieren und viel lernen", erklärt Williams-CEO Jost Capito im Gespräch mit 'RTL' und ergänzt: "Er hat ganz sicher das Potenzial. Er wirkt schon sehr, sehr erwachsen für sein Alter, sehr professionell. Und ich traue ihm in der Zukunft auch sehr viel zu."

Doch im vergangenen Jahr saß der Brite als Hamilton-Ersatz in Bahrain bereits einmal im Werks-Mercedes. "Als er den Mercedes letztes Jahr gefahren ist, das hat sein Selbstvertrauen nochmal katapultiert", glaubt Capito, der in diesem Jahr bei Williams mit Russell zusammenarbeitet. "Ich habe einen sehr guten Eindruck von ihm", berichtet er.

"Er ist sehr fordernd, er ist sehr offen", verrät Capito und ergänzt: "Wir haben schon ein sehr gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut." Wie Schumacher sei auch Russell "sehr professionell für sein Alter", so Capito, der sich daher festlegt: "Wir werden ihn irgendwann als Weltmeister sehen, da bin ich sicher."

Offen ist, wie lange Russell noch für Williams fahren wird. Sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus. "Man muss sehen, wie sich das alles entwickelt. Das hängt stark davon ab, wie sich Williams als Team über dieses Jahr entwickelt, und welche Fortschritte er fürs 2022er-Auto sieht", kündigt Capito an.

Spätestens seit seinem Auftritt in Bahrain wird er als dauerhafter Hamilton-Erbe bei Mercedes gehandelt.

Mit Bildmaterial von Haas.