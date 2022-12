Jost Capito tritt als Williams-Formel-1-Teamchef zurück

Audio-Player laden

Williams hat bekannt gegeben, dass Jost Capito nach zwei Jahren als Teamchef des Formel-1-Teams zurückgetreten ist. In einer Erklärung, die das Team am Montag veröffentlichte, wurde bestätigt, dass Capito als Teamchef und CEO zurückgetreten ist, während der technische Direktor François-Xavier Demaison ebenfalls seinen Posten verlässt.

Williams sagt, dass man den neuen Teamchef und technischen Direktor "zu gegebener Zeit" bekannt geben wird.

"Es war ein großes Privileg, Williams Racing in den letzten beiden Saisons zu leiten und das Fundament für den Turnaround dieses großartigen Teams zu legen", sagt Capito. "Ich freue mich darauf, das Team auf seinem Weg zum zukünftigen Erfolg zu begleiten."

Williams bedankt sich bei Capito und Demaison

Matthew Savage, der Vorsitzende von Dorilton Capital, dankt Capito für seinen Einsatz bei Williams, während das Team "einen großen Transformationsprozess einleitet, um die Reise zur Wiederbelebung von Williams Racing zu beginnen".

Seit Capitos Amtsantritt erholte sich Williams von seinem Rückstand auf das Mittelfeld und holte im vergangenen Jahr in Ungarn die ersten Punkte seit zwei Jahren sowie einen überraschenden Podiumsplatz beim vom Regen verkürzten Großen Preis von Belgien.

"Wir sind dankbar, dass Jost seinen geplanten Rücktritt verschoben hat, um diese Herausforderung anzunehmen, und nun wird er die Zügel für den nächsten Teil dieses schrittweisen Prozesses weitergeben", sagt Savage.

"Wir möchten uns auch bei François-Xavier für seinen Beitrag bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft, wenn er weitermacht."

Capitos Motorsportkarriere im Überblick

Der ehemalige Volkswagen-Motorsportchef Capito übernahm Ende 2020 bei Williams, nachdem das Team von Dorilton Capital von der Williams-Familie übernommen worden war.

Capito erlebte den Höhepunkt seines Erfolgs im Rennsport, als er die Motorsportabteilung von VW leitete, als diese die Rallye-Weltmeisterschaft dominierte, bevor er als CEO zu McLaren in die Formel 1 wechselte.

Capito verließ das Unternehmen jedoch nach nur wenigen Monaten in dieser Funktion im Rahmen einer Umstrukturierung des Managements nach der Ankunft von Zak Brown und dem Weggang des langjährigen Chefs Ron Dennis.

Danach kehrte er in die Formel 1 zu Williams zurück und übernahm den Posten von Simon Roberts, der nach dem Ausscheiden von Claire Williams im September 2020 als Teamchef fungiert hatte. Capito ist der zweite Teamchef in der Formel 1, der seit dem Ende der Saison 2022 in Abu Dhabi im vergangenen Monat seinen Posten verlässt, nachdem das Aus von Mattia Binotto bei Ferrari verkündet wurde.

Williams ist in diesem Jahr auf den letzten Platz in der Meisterschaft zurückgefallen, nachdem man 2021 noch Neunter geworden war. Im Laufe der Saison konnte man immerhin acht Punkte holen.

Nach seiner Ankunft in diesem Jahr wurde Alexander Albon zudem mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet, nachdem er das Team während der Saison weitgehend angeführt hatte. Außerdem wurde der Formel-2-Pilot Logan Sargeant verpflichtet, der Nicholas Latifi im Jahr 2023 ersetzen wird.

Mit Bildmaterial von imago.