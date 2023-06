Juan Pablo Montoya: 2023 nur ein Zufallstreffer für Aston?

Juan Pablo Montoya hat seine Zweifel, ob sich Aston Martin auch 2024 als Topteam in der Formel 1 etablieren kann, nachdem das britische Team 2023 einen großen Schritt nach vorne machen konnte. Mit Fernando Alonso stand man in fünf von sechs Rennen auf dem Podium und liegt an zweiter Stelle in der Konstrukteurswertung.

Im 'Sky Sports F1 Podcast' lobt der siebenfache Grand-Prix-Sieger der Formel 1 aber auch die Fortschritte aufgrund der vielen Neuzugänge: "Das Wichtigste für mich ist, dass ich nicht nur die wichtigsten Leute bekomme, sondern auch, dass sie zusammenarbeiten und verstehen, dass jeder seine eigene Verantwortung hat, und dass sie in der Lage sind, alle zusammenzuhalten", sagt er.

"Denn es ist sehr einfach. Man kann den besten Aerodynamiker, den besten Fahrwerkstechniker und alles andere mitbringen, aber wenn jeder seinen eigenen Weg geht und glaubt, er habe Recht und der andere habe Unrecht, wird man nie Erfolg haben", erklärt Montoya.

"Und das ist ein bisschen das, was Mercedes vorher gemacht hat - Toto war sehr, sehr gut darin, alles zusammenzustellen. Und Red Bull ist auch sehr gut darin. Ich glaube, Lawrence [Stroll] versteht wirklich, wie wichtig Menschen sind. Ich glaube, Fernando ist im Moment die treibende Kraft dahinter. Jeder hat sich gefreut, als Fernando an Bord kam und tut, was er tut, und die Leute zusammenbringt."

Montoya: Mercedes zeigt, wie schnell es gehen kann

Doch was kann Aston Martin tun, um 2024 noch erfolgreicher zu sein? "Dieses Jahr sind sie mit einem tollen Auto herausgekommen", holt der Kolumbianer aus. "Das muss man ihnen lassen. Das Auto ist unglaublich. Es ist wirklich schnell, es fährt sich wirklich gut, und ich denke, Fernando hat einen wirklich guten Job gemacht, indem er das ganze Team hinter sich hergezogen hat. Das muss man ihm hoch anrechnen."

"Das große Fragezeichen ist, ob sie das im nächsten Jahr wiederholen können und etwas ähnlich Konkurrenzfähiges auf die Beine stellen können. Wenn man langfristig denkt, wird man nicht sagen wollen, dass das, was sie dieses Jahr geschafft haben, ein Zufall war."

"Wie können sie das nur tun? Ich denke, es ist schwieriger, ein Auto richtig zu machen, als es falsch zu machen", so Montoya.

