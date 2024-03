Julien Simon-Chautemps: Was man als Formel-1-Renningenieur können muss

Mit dem ehemaligen Formel-1-Renningenieur Julien Simon-Chautemps hat F1 TV sein Programm um einen Ingenieur erweitert. Der Franzose erzählt von seinem Karrierewechsel und der Zusammenarbeit mit Kimi Räikkönen als Renningenieur bei Alfa Romeo.

Im Jahr 2021 beendete Simon-Chautemps seine 14-jährige Karriere in der Formel 1. Über seine Beratungsfirma JSC7 ist er jedoch weiterhin stark im Rennsport engagiert. Er unterstützt das französische Rennteam Sainteloc - das 2023 den Fahrertitel in der spanischen Formel 4 mit Théophile Naël gewinnen konnte - als Technikdirektor und den deutschen Renndatenanbieter Paceteq. Darüber hinaus engagiert er sich bei der Rekrutierung von Ingenieuren für den Motorsport und hält öffentliche Vorträge zum Thema Führung.

Er hat auch sein technisches Wissen mit den Zuschauern der Formel 1 geteilt, angefangen mit dem französischen Fernehsender Canal+ im Jahr 2022. Und nach einem Testlauf mit F1 TV in Brasilien im vergangenen Jahr wurde er kürzlich für weitere Auftritte im Jahr 2024 bestätigt, unter anderem beim Großen Preis von Saudi-Arabien in der vergangenen Woche.

Neuanfang nach Kimis Karriereende

"Ich wollte schon immer mein eigenes Motorsport-Beratungsunternehmen gründen", sagt Simon-Chautemps gegenüber der englischen Edition von Motorsport.com über seinen Karrierewechsel. Ich habe fast 15 Jahre an der Strecke in der Formel 1 gearbeitet, und dann hat Kimi beschlossen, sich Ende 2021 zurückzuziehen. Das war im September"

"Ich will nicht sagen, dass das der Auslöser war, aber das war ein großer Teil. Ich hatte mit Sauber fünf Jahre lang in der Schweiz gelebt mit COVID-19 in der Mitte. Ich hatte eine Familie in Großbritannien, also pendelte ich hin und her in die Schweiz. Und dann wollte das Team auch noch einige Veränderungen vornehmen, so geschah es und ein neues Kapitel begann."

In seiner Rolle muss JSC, wie er im Fahrerlager genannt wird, die Prozesse, die die Teams an einem Grand-Prix-Wochenende durchlaufen, in eine klare und präzise Sprache für die Zuschauer destillieren, was seine Rolle der eines Renningenieurs gar nicht so unähnlich macht: "Es gibt viele Parallelen zwischen der Kommunikation mit dem Fahrer und dem Team und dem, was man im Fernsehen sagen will", antwortet er.

"Im Fernsehen besteht die Herausforderung darin, sehr technische Sachverhalte so zu erklären, dass sie auch von Laien verstanden werden. F1 TV hat eine riesige Datenbank mit Bildern und Videos, und das Team ist fantastisch, sodass ich meine Zeit bei ihnen wirklich genieße. Die Lernkurve ist steil, aber die Unterstützung, die ich von Canal+ und F1 TV erhalten habe, war unbezahlbar, und ich bin sehr dankbar für diese Chance."

Technik, Kommunikation, Widerstandsfähigkeit

Neben Räikkönen arbeitete Simon-Chautemps als Renningenieur bei Renault und Alfa Romeo für Fahrer wie Marcus Ericsson, Romain Grosjean und Jolyon Palmer. Er hat drei Hauptpfeiler ausgemacht, die ein guter Formel-1-Renningenieur beherrschen muss: "Man muss nicht unbedingt ein Experte auf einem bestimmten Gebiet sein, aber man muss natürlich über technisches Wissen verfügen", erklärt er.

"Man braucht ein ausgeprägtes Verständnis für viele Bereiche, denn man muss mit den Verantwortlichen für Motoren, Aerodynamik, Reifen, Mechanik, Batterie und so weiter sprechen. Die wichtigste Eigenschaft ist aber, dass man in der Lage sein muss, zu kommunizieren."

"Für mich ist ein großartiger Ingenieur auch ein großartiger Kommunikator, denn es gibt oft viel Stress, und man muss die richtigen Entscheidungen treffen, und das oft in einer sehr kurzen Zeitspanne, die entscheidend ist. Das ist nicht immer einfach, aber oft ist eine schlechte Entscheidung besser als keine Entscheidung."

"Und der andere Punkt ist die Belastbarkeit. Du darfst dich von Fehlern oder schlechten Ergebnissen nicht unterkriegen lassen. Man muss sich einfach aufraffen und sich auf das nächste Rennen konzentrieren. Man muss ziemlich hartnäckig sein, denn man sucht immer nach Verbesserungen, um das Auto besser zu machen."

Den Valentinstag mit Marcus Ericsson verbringen

Menschliche Fähigkeiten sind hier das übergreifende Thema, denn jeder Fahrer arbeitet anders und die Renningenieure müssen schnell herausfinden, wie sie ticken.

"Kimi war nicht jemand, dem man Fahrertipps geben konnte", sagt Simon-Chautemps. "Aber er ist jemand, der dir sagt: 'Hör zu, das Auto macht das, ich werde meine Fahrweise nicht ändern, aber wenn du das Auto dort verbesserst, werde ich schneller fahren'. Und als man das tat, war er sofort schneller, was sehr lohnend war."

"Auf der anderen Seite hat man einen Fahrer wie Romain, der extrem schnell war, vor allem im Qualifying, aber er war viel feuriger. Manche Fahrer brauchen mehr Informationen am Funk, andere weniger, aber es gehört zu deinem Job, sie zu lesen und zu wissen, was sie brauchen und wollen, damit du das Beste aus ihnen herausholen kannst. Manchmal stimmt das überein, manchmal aber auch nicht."

Renningenieure neigen auch dazu, enge Vertraute zu werden, und wenn ihr Fahrer eine schwierige Phase durchläuft, wird diese Bindung sogar noch wichtiger, wie es der Fall war, als Ericsson an der Seite des Wunderkinds Charles Leclerc bei Alfa Romeo eine schwierige Zeit durchmachte.

"Ich erinnere mich, dass ich Marcus zu mir nach Hause einlud, weil er ein bisschen niedergeschlagen war, er war allein", erinnert sich Simon-Chautemps. "Ich hatte vergessen, dass heute Valentinstag war, aber zum Glück sah meine Frau das Ganze von der lustigen Seite! So verbrachten wir den Valentinstag alle zusammen in meiner Wohnung!"

"Man muss diese Bindung aufbauen und sie überzeugen: 'Hör zu, wir wissen, dass wir dieses Problem haben, aber wir sind hier, um diesen Job zu machen, und du kannst es schaffen'. Du musst mit ihnen kommunizieren, du musst ihr Freund sein und ihnen zuhören, wenn sie ein Problem haben."

"Kimi hätte ein wirklich guter Renningenieur sein können"

Drei Jahre lang mit dem temperamentvollen Kimi Räikkönen zu arbeiten, war wohl die anspruchsvollste Aufgabe, aber obwohl der wortkarge Finne das Image hatte, schwierig zu sein, könnte dieser Ruf nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein, meint Simon-Chautemps: "Ich erinnere mich, dass Kimi mich an einem Sonntag anrief und mit mir darüber sprach, wie wir die Entwicklung der Dämpfer verbessern könnten."

"Wenn das kein Engagement ist, weiß ich nicht, was es ist. Auf der technischen Seite ist er unglaublich sachkundig und weiß, was geändert werden muss, um das Beste aus dem Auto herauszuholen. Er hätte selbst ein wirklich guter Renningenieur sein können, und es hat ihm wirklich Spaß gemacht, das Auto zu verbessern."

"Kimi war extrem talentiert und hätte wahrscheinlich noch viel mehr Weltmeisterschaften gewinnen können, aber wie Max Verstappen ist er niemand, der sich die Statistiken ansieht und sagt 'hätte, hätte, sollte'. Er war hier, um Rennen zu fahren, und er hat es genossen."

Räikkönen entschuldigt sich nach Funkausrastern

Simon-Chautemps' überschwängliches Lob für den Finnen bedeutet nicht, dass es keine spannungsgeladenen Momente zwischen den beiden gegeben hätte. Einer dieser Momente ereignete sich beim Großen Preis der Toskana 2020 in Mugello, als Räikkönen während einer roten Flagge frustriert war, und ein weiterer, als er eine Fünf-Sekunden-Strafe für das Überfahren der Boxeneinfahrt erhielt.

"In Mugello hatten wir drei rote Flaggen hintereinander, und ich glaube, es war das erste Mal seit langer Zeit, dass wir eine rote Flagge im Rennen hatten. Wir waren da ein bisschen eingerostet", erinnert Simon-Chautemps sich.

"Die Autos richteten sich in der Boxengasse aus, und dann musste man mit der gesamten Boxenausrüstung zu ihnen zurückkehren, und Kimi rief: 'Wo sind die Heizdecken, ihr müsst die Heizdecken mitbringen!' Daraufhin haben wir ein Verfahren eingeführt, bei dem wir buchstäblich die Ersten waren, die nach einer roten Flagge die Heizdecken bereithielten."

"Und dann habe ich ihm gesagt, dass er eine Fünf-Sekunden-Strafe bekommt, und er schrie: 'Wofür?!' Ich erinnere mich, dass ich nach Hause kam und eine Nachricht von Kimi sah, in der stand: 'Sorry, ich war vielleicht ein bisschen hart zu dir, also entschuldige ich mich dafür.'"

"Es gab eine Menge lustiger Kommunikation wie diese. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich immer eine gute Zeit mit Kimi hatte, und das ist etwas, an das ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde."

Aber nicht nur der berühmte Funkspruch: "Ich weiß, was zu tun ist" des Weltmeisters beim Großen Preis von Abu Dhabi 2012, an dem Simon-Chautemps als sein Performance-Ingenieur gearbeitet hat, war ein befriedigender Moment. Jeder, der in der Rennserie arbeitet, weiß, dass nur selten mehr als ein oder zwei Teams um die Spitze mitfahren.

Simon-Chautemps: Das waren "stolze Momente"

Deshalb ist es wichtig, die Erwartungen entsprechend hoch anzusetzen und die Motivation darin zu finden, an einem Rennwochenende das Mögliche zu erreichen, anstatt sich darüber zu ärgern, nicht das schnellste Auto zu haben.

"Das Podium in Spa mit Romain im Jahr 2015, als das Team mit großen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, oder die ersten Punkte, die wir mit Jolyon und Marcus geholt haben, waren auch wirklich stolze Momente", so Simon-Chautemps. "Man kann nicht immer gewinnen, also muss man sich seine eigenen Erwartungen setzen und Freude daran haben, seine eigenen Ziele zu erreichen."

"Wenn man nicht gewinnen kann, muss man versuchen, aufs Podium zu kommen. Wenn man nicht auf dem Podium stehen kann, muss man Punkte holen. Wenn man keine Punkte holen kann, muss man versuchen, vor seinen Hauptkonkurrenten zu sein."

"Man muss immer nach dem Besten streben, was man erreichen kann, darf sich nie zu sehr unterkriegen lassen und muss ein Teamplayer sein, der seine Teamkollegen ermutigt, ihr volles Potenzial zum Wohle des Teams auszuschöpfen."

"Nur so bleibt man in der Formel 1 motiviert. Und das ist es auch, was ich an der Formel 1 liebe; das sind die Lektionen, von denen wir alle lernen können und die ich auch meinen Kindern beizubringen versuche."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.