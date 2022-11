Junger Däne Frederik Vesti Favorit auf Platz bei Mercedes-Test

Audio-Player laden

Der dänische Formel-2-Rennsieger Frederik Vesti hat sich bei Mercedes als Favorit für den Formel-1-Nachwuchstest in Abu Dhabi herauskristallisiert. Der Test wird mit zwei Autos pro Team durchgeführt, wobei die Stammpiloten im Auto mit den Pirelli-Reifen für 2023 sitzen und die Rookies im anderen.

Als Rookie werden diejenigen definiert, die nicht mehr als zwei Grand-Prix-Starts absolviert haben. Mercedes hat einen Platz für einen Rookie frei, da Nyck de Vries für AlphaTauri fahren wird, nachdem er sich dort einen Vertrag für 2023 sichern konnte.

Vesti wurde im Januar 2021 als Mercedes-Nachwuchsfahrer angekündigt und ist der am besten qualifizierte Kandidat im Programm des deutschen Autoherstellers.

Ihm einen Einsatz im W13 zu geben, wäre ein logischer Schritt, da er bereits einige Simulatorfahrten für das Team in Brackley absolviert hat und im Jahr 2023 weitere absolvieren wird. Denn sowohl de Vries als auch der gelegentliche Simulatorfahrer Stoffel Vandoorne verlassen das Mercedes-Lager.

Ein Tag im W13 wird Vesti wertvolle Erfahrungen mit dem echten Auto vermitteln und bei der Abstimmung helfen. Der 20-Jährige hat einen beeindruckenden Lebenslauf. Er war ein Star im Kartsport und machte schnell Fortschritte in der dänischen Formel Ford sowie in der dänischen und der ADAC Formel-4-Serie.

Mit Prema gewann er 2019 die "Formula Regional European Championship", bevor er 2020 mit demselben Team in die Formel 3 wechselte - als Teamkollege von Oscar Piastri und Logan Sargeant. Er konnte drei Rennen gewinnen und wurde hinter Piastri, Theo Pourchaire und Sargeant Vierter in der Meisterschaft.

Nachdem er die Unterstützung von Mercedes gewonnen hatte, wechselte er für seine zweite Formel-3-Saison 2021 zu ART. Es war insgesamt eine weniger produktive Saison mit nur einem Rennsieg, obwohl er erneut Vierter in der Meisterschaft wurde.

In der aktuellen Saison stieg Vesti mit ART in die Formel 2 auf. Er gewann das Sprintrennen in Baku und stand bisher viermal auf dem Podium. Im vergangenen Monat fuhr er beim Sprint- und im Hauptrennen in Monza jeweils einen zweiten Platz ein.

In der Meisterschaft liegt er vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi auf dem achten Platz und hat nur neun Punkte Rückstand auf den vierten Platz. Er steht kurz davor, eine Formel-1-Superlizenz zu erhalten, was ihn zu einem potenziellen Reservefahrer für jedes Team machen würde, das einen solchen benötigt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.