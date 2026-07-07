Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen

MotoGP
Sachsenring
"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen

Vorschau: Eifel-Spektakel beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring

ADAC GT Masters
Vorschau: Eifel-Spektakel beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring

Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken

Formel 1
Silverstone
Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken

David Coulthard kritisiert Safety-Car-Finale in Silverstone

Formel 1
David Coulthard kritisiert Safety-Car-Finale in Silverstone

Kampfgeist wie ein Champion: Naomi Schiff lobt Kimi Antonelli

Formel 1
Silverstone
Kampfgeist wie ein Champion: Naomi Schiff lobt Kimi Antonelli

Steiner erklärt: Darum verzichten die MotoGP-Teams auf Gewinnbeteiligung

MotoGP
Steiner erklärt: Darum verzichten die MotoGP-Teams auf Gewinnbeteiligung

30 km/h langsamer als 2025: Silverstone enthüllt das Formel-1-Problem

Formel 1
30 km/h langsamer als 2025: Silverstone enthüllt das Formel-1-Problem

IndyCar 2027: Scott Dixon wechselt zu McLaren

IndyCar
IndyCar 2027: Scott Dixon wechselt zu McLaren
Reaktion
Formel 1 Silverstone

Kampfgeist wie ein Champion: Naomi Schiff lobt Kimi Antonelli

Kimi Antonelli verpasst den Silverstone-Sieg wegen eines bizarren Defekts - Naomi Schiff adelt den Mercedes-Piloten dennoch für seine Champion-Mentalität

Lydia Mee
Veröffentlicht:
Kampfgeist wie ein Champion: Naomi Schiff lobt Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli in Silverstone

Foto: Sutton Images

Beim frustrierenden Großen Preis von Großbritannien zeigte Andrea Kimi Antonelli eine ausgeprägte Kämpfernatur. Naomi Schiff lobte den Piloten dafür und erklärte, dass genau diese Mentalität erforderlich sei, um eine Formel-1-Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Dank einer Strategie, die ihm einen Reifen-Vorteil von zehn Runden verschaffte, war Antonelli vor dem Zwischenfall bis zu 2,5 Sekunden pro Runde schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der Mercedes-Fahrer hatte den Rennsieg bereits dicht vor Augen, bevor ein bizarrer mechanischer Defekt den potenziellen Triumph zunichtemachte.

Seine Aufholjagd wurde gestoppt, als sich eine Radabdeckung vorne rechts verschob und den Lenkmechanismus blockierte. Als die Mercedes-Kommandostand den italienischen Piloten daraufhin anwies, das Auto vorzeitig abzustellen, flehte er am Teamradio sofort darum, weiterzufahren, um noch jeden erdenklichen Punkt mitzunehmen.

Die richtige Einstellung

Im Fahrerlager gab es viel Beifall für Antonellis Herangehensweise. Das Rennen schloss er letztlich auf dem 15. Platz ab, wozu auch eine Strafe wegen Missachtung der Tracklimits beitrug.

"Ich denke, den Anfang davon haben wir schon in Kanada gesehen, als er sich am Funk meldete und wirklich nicht die kleinste Kleinigkeit unversucht lassen wollte - und das ist genau die Einstellung, die man braucht, wenn man diese Weltmeisterschaft gewinnen will", sagt Schiff über Antonelli im Podcast Up To Speed.

"Er hat sich um einen einzigen Punkt gesorgt. Es war ihm völlig egal, ob es nur ein einziger Punkt war, den er holen würde. Er wollte ihn unbedingt einfahren. Und das Mercedes-Team hat einen fantastischen Job gemacht, die Strategie-Abteilung hat ihn viel länger draußen gelassen als die anderen. Er hatte einen Vorteil von zehn Runden auf die anderen und hat sie reihenweise eingeholt."

Russell kommt näher

"Er war 2,5 Sekunden schneller als Charles, als er die Lücke schloss. Und dann gab es diese extrem unglückliche Situation mit der Radabdeckung."

Antonelli führt die Weltmeisterschaft zwar weiterhin an, aber sein Teamkollege George Russell hat den Rückstand auf 25 Punkte verkürzt, da der Brite bei seinem Heim-Grand-Prix den zweiten Platz belegte.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel 30 km/h langsamer als 2025: Silverstone enthüllt das Formel-1-Problem
Mehr von
Lydia Mee

Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken

Haas-Teamchef Komatsu: Treffen mit Sato veränderte mein Leben

Formel 1
Formel 1
Haas-Teamchef Komatsu: Treffen mit Sato veränderte mein Leben

Williams-Krise: Deshalb würde Montoya sogar die Saison 2027 opfern

Formel 1
Formel 1
Williams-Krise: Deshalb würde Montoya sogar die Saison 2027 opfern
Mehr von
Kimi Antonelli

Toto Wolff schwärmt: "Antonelli hat alle Eigenschaften eines Großen"

Formel 1
Formel 1
Toto Wolff schwärmt: "Antonelli hat alle Eigenschaften eines Großen"

Antonelli glaubt trotz Silverstone-Fiasko weiter an den WM-Titel

Formel 1
Formel 1
Antonelli glaubt trotz Silverstone-Fiasko weiter an den WM-Titel

Mercedes verzichtet auf Einspruch gegen Antonelli-Strafe

Formel 1
Formel 1
Mercedes verzichtet auf Einspruch gegen Antonelli-Strafe
Mehr von
Mercedes

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Russell: "Wenn ich Weltmeister werden will, muss ich besser sein"

Formel 1
Formel 1
Russell: "Wenn ich Weltmeister werden will, muss ich besser sein"

Teil in der Aufhängung verfangen: Antonelli verliert Siegchancen

Formel 1
Formel 1
Silverstone
Teil in der Aufhängung verfangen: Antonelli verliert Siegchancen

Aktuelle News

"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen

MotoGP
Sachsenring
"Urlaub wird kürzer": Marquez will Sommerpause für seinen Arm nutzen

Vorschau: Eifel-Spektakel beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring

ADAC GT Masters
Vorschau: Eifel-Spektakel beim ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring

Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken

Formel 1
Silverstone
Montoya fordert: Russell muss Fokus von Antonelli weglenken

David Coulthard kritisiert Safety-Car-Finale in Silverstone

Formel 1
David Coulthard kritisiert Safety-Car-Finale in Silverstone