Kampfgeist wie ein Champion: Naomi Schiff lobt Kimi Antonelli

Beim frustrierenden Großen Preis von Großbritannien zeigte Andrea Kimi Antonelli eine ausgeprägte Kämpfernatur. Naomi Schiff lobte den Piloten dafür und erklärte, dass genau diese Mentalität erforderlich sei, um eine Formel-1-Weltmeisterschaft zu gewinnen.

Dank einer Strategie, die ihm einen Reifen-Vorteil von zehn Runden verschaffte, war Antonelli vor dem Zwischenfall bis zu 2,5 Sekunden pro Runde schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der Mercedes-Fahrer hatte den Rennsieg bereits dicht vor Augen, bevor ein bizarrer mechanischer Defekt den potenziellen Triumph zunichtemachte.

Seine Aufholjagd wurde gestoppt, als sich eine Radabdeckung vorne rechts verschob und den Lenkmechanismus blockierte. Als die Mercedes-Kommandostand den italienischen Piloten daraufhin anwies, das Auto vorzeitig abzustellen, flehte er am Teamradio sofort darum, weiterzufahren, um noch jeden erdenklichen Punkt mitzunehmen.

Die richtige Einstellung

Im Fahrerlager gab es viel Beifall für Antonellis Herangehensweise. Das Rennen schloss er letztlich auf dem 15. Platz ab, wozu auch eine Strafe wegen Missachtung der Tracklimits beitrug.

"Ich denke, den Anfang davon haben wir schon in Kanada gesehen, als er sich am Funk meldete und wirklich nicht die kleinste Kleinigkeit unversucht lassen wollte - und das ist genau die Einstellung, die man braucht, wenn man diese Weltmeisterschaft gewinnen will", sagt Schiff über Antonelli im Podcast Up To Speed.

"Er hat sich um einen einzigen Punkt gesorgt. Es war ihm völlig egal, ob es nur ein einziger Punkt war, den er holen würde. Er wollte ihn unbedingt einfahren. Und das Mercedes-Team hat einen fantastischen Job gemacht, die Strategie-Abteilung hat ihn viel länger draußen gelassen als die anderen. Er hatte einen Vorteil von zehn Runden auf die anderen und hat sie reihenweise eingeholt."

Russell kommt näher

"Er war 2,5 Sekunden schneller als Charles, als er die Lücke schloss. Und dann gab es diese extrem unglückliche Situation mit der Radabdeckung."

Antonelli führt die Weltmeisterschaft zwar weiterhin an, aber sein Teamkollege George Russell hat den Rückstand auf 25 Punkte verkürzt, da der Brite bei seinem Heim-Grand-Prix den zweiten Platz belegte.