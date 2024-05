Neue Theorie: Setzt Max Verstappen 2026 ein Jahr aus?

Legt Max Verstappen 2026 eine Formel-1-Pause ein? Diese Theorie wirft der frühere Formel-1-Pilot und heutige Sky-Experte Karun Chandhok in den Raum.

Seit Wochen ranken sich Gerüchte um die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1. Geht er von Red Bull weg? Bleibt er doch bei Red Bull? Diese Frage hatte sich ja vor allem rund um die Berichte zu Teamchef Christian Horner gestellt.

Der Verstappen-Clan würde Horner als Teamchef am liebsten absägen lassen, doch der Brite besitzt die Rückendeckung der thailändischen Geschäftsführer im Mutterkonzern von Red Bull. Zuletzt war es rund um das Streitthema etwas ruhiger geworden, weswegen ein Absprung des Niederländers nicht mehr unmittelbar bevorzustehen scheint.

Daher ist auch Chandhok immer mehr der Ansicht, dass Verstappen auch 2025 bei Red Bull bleiben wird. Sportlich wäre das für den dreimaligen Weltmeister zumindest sinnvoll. Red Bull hat das beste Auto und wird ziemlich wahrscheinlich auch 2025 noch um den WM-Titel fahren - einfach weil man die notwendige Basis dafür hat.

"Wenn du weißt, dass das Auto gut genug ist, um zum fünften Mal Weltmeister zu werden", dann sieht Chandhok diesen sportliche Vorteil noch mitnehmen. Danach werde er allerdings vorzeitig aus seinem bis 2028 laufenden Vertrag aussteigen.

Doch zu einem anderen Team werde er vorerst nicht wechseln: "Ich glaube, er wird 2026 ein Jahr aussetzen und schauen, was passiert", so Chandhok bei Sky. Denn 2026 wird in der Formel 1 ein neues Reglement Einzug halten. Niemand weiß, wer dann das beste Auto bauen wird, sodass man Glück haben muss, im richtigen Auto zu sitzen.

Verstappen werde sich das aber von außen anschauen und erst einmal andere Rennaktivitäten verfolgen, die er schon immer mal machen wollte - wie etwa die 24 Stunden von Le Mans.

"Er wird 2026 irgendetwas anderes machen, ein Jahr Formel-1-Pause einlegen und schauen, wer sich unter dem neuen Reglement durchgesetzt hat", glaubt der Inder. Und dann habe Verstappen als fünfmaliger Weltmeister die freie Auswahl, wo er hingehen möchte.

"Lewis [Hamilton] wird dann seinen Zweijahresvertrag bei Ferrari absolviert haben. Er könnte 2027 zu Ferrari gehen, er könnte 2027 zu Mercedes gehen, er könnte 2027 zurück zu Red Bull gehen", sagt er.

Die Möglichkeiten sollten für Verstappen offen sein.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.