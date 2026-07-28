Karun Chandhok: McLaren sollte jetzt komplett auf 2027 setzen

Karun Chandhok ist der Ansicht, dass McLaren im Entwicklungsrennen der Formel-1-Saison 2026 den Anschluss verloren hat. Der frühere Formel-1-Pilot glaubt deshalb, dass sich der amtierende Konstrukteursweltmeister bereits auf das Reglement ab 2027 konzentrieren sollte.

In der Sky Sports F1-Show analysierte Chandhok die aktuelle Situation des Teams aus Woking. McLaren war als zweimaliger Konstrukteursweltmeister in Folge und mit Titelverteidiger Lando Norris bei den Fahrern in die neue Regel-Ära gestartet. Nach dem bisherigen Saisonverlauf scheint das Team jedoch keine realistische Rolle mehr im Titelkampf zu spielen.

"Ich glaube, Lando geht inzwischen ziemlich philosophisch damit um, dass die Titelverteidigung in diesem Jahr nicht stattfinden wird", sagt Chandhok. "Der Rückstand auf Kimi Antonelli ist wahrscheinlich einfach zu groß. Das Ziel muss jetzt sein, in der zweiten Saisonhälfte noch einige Rennen zu gewinnen und 2027 von Beginn an konkurrenzfähig zu sein."

Entwicklung stagniert seit Miami

Nach einem echten Kampf um den Sieg beim Miami-Grand-Prix im Mai hat McLaren seine Wettbewerbsfähigkeit nicht weiter steigern können. Zwar gelang dem Team unmittelbar vor der Sommerpause mit dem Sieg beim Ungarn-Grand-Prix noch ein Erfolg, insgesamt kämpft McLaren jedoch weiterhin mit Problemen bei der Konstanz der Perfomance und konnte mit seinen Updates nicht den erhofften Entwicklungsschritt machen.

"Sie konnten im Entwicklungsrennen nicht mithalten", erklärt Chandhok. "Wenn man sich Miami anschaut, dann haben sie dort noch um den Sieg gekämpft. Seitdem aber nicht mehr. Was auch immer sie gebracht oder eben nicht gebracht haben, hat dazu geführt, dass sie jetzt 15 bis 20 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel kommen."

Für ein Team, das in den vergangenen Jahren den Maßstab gesetzt habe, sei dieser Leistungsrückstand besonders schmerzhaft. Deshalb müsse McLaren den weiteren Saisonverlauf nutzen, um Erkenntnisse für die Zukunft zu sammeln: "Das ist nicht die Position, in der sich ein zweimaliger Konstrukteursweltmeister sehen möchte", betont Chandhok. "Jetzt geht es darum, noch einige Siege mitzunehmen, möglichst viele Erkenntnisse zu gewinnen und 2027 von Anfang an konkurrenzfähig zu sein."

McLaren derzeit nur auf Rang drei

In der Konstrukteurswertung liegt McLaren derzeit mit 195 Punkten auf Rang drei. Der Rückstand auf Ferrari auf Platz zwei beträgt 90 Punkte, Mercedes liegt bereits 163 Zähler vor dem Team aus Woking.

In der Fahrerwertung belegen Lando Norris und Oscar Piastri mit 103 beziehungsweise 92 Punkten die Plätze fünf und sechs. Der WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat aktuell bereits 204 Punkte auf seinem Konto.

Chandhoks Einschätzung unterstreicht damit, dass McLaren die verbleibenden Rennen vor allem nutzen sollte, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen und die Weichen für 2027 zu stellen.