Karun Chandhok sieht "goldene Chance" für Russells Formel-1-Karriere

George Russell lebt den Traum eines jeden Rennfahrers: Der 24-Jährige startet in der Formel-1-Saison 2022 im Topteam Mercedes und damit an der Seite des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton. Eine "goldene Chance" für den Briten, sich schon früh einen Namen zu machen, wie Ex-Formel-1-Fahrer Karun Chandhok aus Indien meint.

"Wir haben die größte Regelrevolution seit 40 Jahren, Ferrari ist wieder obenauf, aber für mich ist die spannendste Geschichte, wie sich der Kampf zwischen Lewis und George entwickeln wird", sagt Chandhok im Rahmen des Großen Preises von Saudi-Arabien. "Ich sehe da viele Parallelen zur Situation zwischen Lewis und Fernando [Alonso] im Jahr 2007, die bei McLaren implodiert ist."

Der Inder erinnert auch an den intensiven Kampf zwischen Hamilton und Nico Rosberg, der immer wieder zu Scherereien innerhalb des Mercedes-Teams geführt hat. "Damals bildeten sich im selben Rennstall quasi zwei Teams", erklärt Chandhok. "Die Atmosphäre war nicht besonders gut." Deshalb glaubt der Ex-Formel-1-Fahrer, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff alle Hände voll zu tun haben wird, die Situation unter Kontrolle zu halten.

Für Russell sei es eine ganz besondere Chance, sich mit Hamilton zu messen, meint Chandhok, der von einem "hungrigen" Talent bei Mercedes spricht. "Wenn man mit den Menschen spricht, heißt es, George sei den ganzen Winter über im Werk gewesen", so der Inder. "Er ist immer da: im Simulator und bei den Ingenieuren. Er tritt gegen einen Fahrer an, der statistisch gesehen der beste aller Zeiten ist."

Viele Chancen könnte Russell aber nicht bekommen, um Hamilton auf der Strecke zu schlagen, da der siebenmalige Weltmeister womöglich nach seinem aktuellen Vertrag mit Mercedes den Helm an den Nagel hängen könnte. Auch Chandhok glaubt, dass das aktuelle Arbeitspapier des Briten möglicherweise dessen letztes in der Formel 1 sein wird.

Bis Hamilton seine Karriere beendet, wird der Brite aber alles geben, um seinen achten WM-Titel zu holen. Laut Chandhok hat der Mercedes-Star die Auszeit in den sozialen Medien genutzt, um seine Batterien aufzuladen und sich wieder auf das Wesentliche in der Formel 1 zu konzentrieren. Der Inder lobt die Form des WM-Zweiten der vergangenen Saison und ist sich sicher, dass es nicht einfach werden wird, Hamilton in der Saison 2022 zu schlagen.

