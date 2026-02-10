Kaum Änderungen am McLaren-Design: So diskutieren die Fans über den MCL40

McLaren hat am Montag das Design des MCL40 für die Saison 2026 vorgestellt. Die Fans zeigten sich davon allerdings nur mäßig beeindruckt: In den sozialen Netzwerken hieß es, der zuvor aufgebaute Hype sei spektakulärer gewesen als die Lackierung selbst, die sich im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich kaum verändert hat.

Der britische Traditionsrennstall, der im Vorjahr sowohl die Konstrukteurs-WM als auch mit Lando Norris die Fahrer-WM gewinnen konnte, hat sich entschieden, das auffällige papayafarbene Design mit schwarzen Akzenten und diagonalen schwarzen Streifen an den Seitenkästen beizubehalten.

"Spoiler: Es ist dasselbe. Wie Zak [Brown, McLaren-Boss] beim Launch sagte: Wir wollen nicht ändern, was erfolgreich war, und Papaya sieht einfach großartig aus", kommentierte ein Fan auf Reddit, während ein anderer hinzufügte: "Im Grunde wird McLaren also jedes Jahr die gleiche Lackierung herausbringen, bis sie wieder schlechte Autos bauen."

Fans glauben: McLaren bleibt in Zukunft bei Papaya

Der Tenor in den sozialen Netzwerken ist jedenfalls eindeutig: "Im Grunde dasselbe. Ehhh. Ist wohl okay, aber ich hatte wirklich auf etwas ein bisschen anderes gehofft", schrieb ein Nutzer und vertritt damit wohl die Meinung der meisten Formel-1-Fans.

"MCL will sich wie Ferrari branden, also wird es in den kommenden Jahren eher die gleiche Lackierung bleiben. Die Papaya-Farben werden jetzt mehr zu ihrem Markenzeichen", brachte es ein weiterer Fan auf den Punkt. McLaren fuhr schon in den Anfangsjahren mit orangefarbenen Autos und kehrte 2017 zum Papaya-Ton zurück.

Während sich das Design in den vergangenen Jahren allerdings mehrfach leicht änderte, scheint es in dieser Saison nur minimale Anpassungen zu geben. "Der schwarze Streifen ist, glaube ich, viel schmaler, ansonsten ist es dasselbe", grübelt ein Fan.

McLaren hält an "erfolgreicher" Lackierung fest

Trotz der Enttäuschung über das weitgehend unveränderte Design gibt es auch positive Stimmen: "Vielleicht eine gewagte Meinung, aber ich mag die Papaya-Lackierungen wirklich, und ich glaube nicht, dass sie radikale Änderungen daran vornehmen müssen", schreibt ein Nutzer.

McLaren-Boss Zak Brown erklärte die Entscheidung, nur kleine Änderungen vorzunehmen: "Das ist Absicht", sagte der US-Amerikaner während der Launch-Veranstaltung. "Wir wollen nicht ändern, was erfolgreich war. Und Papaya sieht einfach großartig aus."

"Unsere Partner sind fantastisch. Diese Mastercard-Ära, Gemini mit Google und OKX ... die Liste geht weiter mit einfach unglaublichen Unternehmen, die uns unterstützen", so Brown. "Die Autos sind ein bisschen kleiner. Wenn man es hört, klingt es gut. Der Mercedes-Motor ist fantastisch. Ich freue mich also darauf, endlich Rennen zu fahren."