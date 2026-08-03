Kaum Privatsphäre für F1-Stars? Lando Norris schildert Vorfall in London

Als amtierender Weltmeister muss sich McLaren-Pilot Lando Norris nicht zuletzt mit aufdringlichen Pressefotografen auseinandersetzen. So hat der 26-Jährige in einem Interview mit The Independent über seine Erfahrungen mit Paparazzi gesprochen.

"Ich bin zum Haus eines Freundes in London gefahren, und ich wusste, dass [ein Teil der] Paparazzi mich auf dem gesamten Weg verfolgt", erzählt Norris.

"40 Minuten mitten durch London. [Er] wartete da nur darauf, zu sehen, wen ich treffe und wo ich hingehe."

"Das war das erste Mal in meinem Leben", so der Weltmeister, "dass ich angefangen habe, mich [in meiner Privatsphäre] verletzt zu fühlen - als ob ich nicht mein Hotel oder Haus verlassen kann, ohne dass jemand mir auf Schritt und Tritt folgt. Das Privatleben fühlt sich nicht mehr privat an, es ist einfach das Leben."

"Das gehört dazu, wenn du Formel-1-Fahrer bist", erklärt Norris. "Aber es gibt Grenzen. Und ich werde es nicht akzeptieren, wenn Leute mich verfolgen. Das ist einfach seltsam."

Gerade nach seinem Weltmeistertitel ist dieses Thema für den 26-Jährigen äußerst wichtig. Schließlich versucht Norris inzwischen bewusst, sich nicht mehr in seinem Haus zu verbarrikadieren, sondern sein Leben so gut es geht zu genießen.

"Ich werde älter und würde gerne etwas häufiger ausgehen", so seine Erklärung. "Damit meine ich nicht, irgendwo Party zu machen. Es heißt einfach, irgendwo Essen zu gehen und aus dem Haus zu kommen. Letztes Jahr habe ich nur Videospiele gespielt und mich alleine zu Hause wie ein Loser gefühlt."

"Das ist nicht unbedingt schlecht", so Norris. "Ich bin bei mir geblieben und war äußerst diszipliniert. Aber anstatt bis Mitternacht zu zocken, gehe ich jetzt mit Freunden bis Mitternacht aus und besuche Restaurants. Das habe ich schon immer genossen, aber inzwischen sieht man mehr davon auf Social Media, und überall lauern Kameras."

Dennoch betont Norris: "Es geht darum, ein Leben außerhalb der Welt der Formel 1 zu erleben, und genau darauf habe ich ein Recht."