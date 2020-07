Kein eindeutiges Ergebnis: Sergio Perez nach COVID-19-Test isoliert

Der Formel 1 hat den ersten wichtigen Ausfall im Zuge der Coronatests hinnehmen müssen: Sergio Perez fehlte am Donnerstag in Silverstone bei der üblichen Pressekonferenz der Fahrer, weil sein Testergebnis nicht negativ ausgefallen war. Zwar heißt das nicht, dass er positiv auf COVID-19 getestet wurde, aus Sicherheitsgründen wurde der Mexikaner aber erst einmal isoliert.

"Checo ist heute nicht an der Strecke, nachdem es ein uneindeutiges Testergebnis gegeben hat", teilt ein Sprecher seines Racing-Point-Teams mit. "Er ist isoliert und wartet das Ergebnis eines zweiten Tests ab."

Sollte das zweite Testergebnis negativ ausfallen, kann Perez ab Freitag normal an den Sessions des Großbritannien-Grand-Prix teilnehmen. Im Notfall würde Racing Point ansonsten auf einen der Mercedes-Ersatzfahrer zurückgreifen und Stoffel Vandoorne oder Esteban Gutierrez ein Comeback in der Formel 1 ermöglichen. Das ist Teil der Vereinbarung mit Mercedes.

Wahrscheinlich wäre dann eher ein Einsatz von Gutierrez, der seinen letzten Formel-1-Start 2016 für Haas hatte. Denn Vandoorne ist für einen Einsatz in Silverstone nicht vorgesehen, weil er sich derzeit auf die sechs Rennen der Formel E in Berlin vorbereitet, die ab Mittwoch stattfinden werden.

Alle Personen im Paddock werden spätestens aller fünf Tage auf COVID-19 getestet, das ist in den FIA-Protokollen so festgelegt. Bislang waren alle getesteten Personen negativ, mit Ausnahme zweier Teammitglieder, die aber ohnehin nicht in Spielberg vor Ort waren.

