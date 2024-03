Kein Engagement in Sportswashing-Debatte: Harte Kritik an Domenicali

Formel-1-Boss Stefano Domenicali ist "Arroganz" und "mangelnde Professionalität" vorgeworfen worden, weil er nicht auf Bedenken gegen die Austragung von Rennen in Ländern mit schlechter Menschenrechtslage reagiert habe.

Diese Einschätzung kommt vom britischen Abgeordneten Paul Scriven, einem Liberaldemokraten, während einer Debatte über Sportswashing im britischen Oberhaus am Donnerstag. Er sagt, dass dies durch Domenicalis mangelndes Engagement ausgelöst worden sei.

Scriven ist auch stellvertretender Vorsitzender der parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppen für Demokratie und Menschenrechte in der Golfregion und hat sich wiederholt gegen Formel-1-Rennen und Testfahrten in Bahrain ausgesprochen.

Während der Debatte im House of Lords zitiert Scriven vier Demonstranten, die, wie er sagt, "verhaftet, bedroht und beschimpft" wurden, nachdem sie während des Grand Prix 2023 in der Nähe der Rennstrecke von Bahrain protestiert hatten.

Dies geschah, obwohl Domenicali versichert hatte, dass "Einzelpersonen die Möglichkeit haben sollten, ohne Einschüchterung oder Repressalien gegen unsere Veranstaltung zu protestieren und sie zu kritisieren".

Diese vier Bürger waren dann 2024 "Schikanen" ausgesetzt, einschließlich Hausdurchsuchungen, polizeilichen Vorladungen - und in einem Fall wurde eine Person "gefoltert und verhört, während ihr die Augen verbunden wurden" bei einer Verhaftung, die "strategisch mit dem F1-Test zusammenfiel, um jeden Protest zum Schweigen zu bringen".

Scriven sagt, er habe sich an die Formel 1 gewandt - unter anderem zweimal im vergangenen Monat - weil Rennen in Staaten stattfinden, in denen es Probleme mit den Menschenrechten gibt, und weil die Formel 1 "nicht sorgfältig genug prüft, wo sie ihre Rennen ausrichtet".

Domenicali "schadet dem Ruf des Sports"

Nach einem Treffen im Jahr 2018 behauptet er jedoch, von Domenicali nicht anerkannt worden zu sein. Laut Informationen von Motorsport.com bestreitet das die Formel 1 jedoch und soll Scriven erst 2023 geantwortet haben.

Scriven wirft Domenicali "Mangel an Professionalität und Engagement" vor und fügt hinzu: "Seine Art, die F1 zu führen, schadet dem Ruf des Sports, weil er sich weigert, die Probleme der F1 und der Menschenrechte anzugehen."

"Er denkt, dass er einfach die angeblichen 574 Millionen Pfund von den bahrainischen Behörden bis 2036 erhalten kann, die ihn und seine Organisation noch reicher machen, während er nichts mit den wirklichen Problemen zu tun hat, die sein Sport in Bahrain zu verschleiern hilft."

Während die Formel 1 im Mittelpunkt der Debatte steht, werden auch die staatlichen Beteiligungen an den Fußballclubs der Premier League und an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar sowie die Unterstützung Saudi-Arabiens für den Golfclub LIV und das ATP-Tennisturnier erwähnt. Scriven erwähnt auch die Beteiligung des Staatsfonds von Bahrain an McLaren.

Formel 1 reagiert mit Statement

In einem Statement, das Motorsport.com vorliegt, erklärt die Formel 1: "Die Formel 1 hat jahrzehntelang hart daran gearbeitet, überall dort, wo sie Rennen fährt, eine positive Kraft zu sein, einschließlich wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Vorteile."

"Sportarten wie die Formel 1 sind einzigartig positioniert, um Grenzen und Kulturen zu überwinden und Länder und Gemeinschaften zusammenzubringen, um die Leidenschaft und Aufregung unglaublicher Wettkämpfe und Leistungen zu teilen."

"Wir nehmen unsere Verantwortung in Bezug auf Rechte sehr ernst und setzen hohe ethische Standards für unsere Geschäftspartner und diejenigen in unserer Lieferkette, die in unseren Verträgen verankert sind, und wir achten streng auf deren Einhaltung."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.