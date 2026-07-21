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Kein Fan von Tempolimits? Arvid Lindblad spricht über Führerschein

Formel-1-Rookie Arvid Lindblad arbeitet gerade unter anderem daran, seinen PKW-Führerschein zu machen und teilt seine Erfahrungen offen mit den Medien

Alexis Hoffmann Lydia Mee
Veröffentlicht:
Kein Fan von Tempolimits? Arvid Lindblad spricht über Führerschein

Arvid Lindblad ist nicht unbedingt ein Fan von Tempolimits im Straßenverkehrt

Foto: LAT Images

Während seiner ersten Formel-1-Saison arbeitet Arvid Lindblad unter anderem daran, seinen Führerschein zu machen. Dazu gab es vor dem Großen Preis von Belgien ein kleines Update. So lief seine erste Lektion äußerst positiv und der Racing-Bulls-Pilot denkt folglich: "Ich brauche keine weiteren, ich kann jetzt die Prüfung machen."

Die Umgewöhnung vom Rennwagen zum PKW bringt allerdings eine Änderung mit sich, die für den Rookie durchaus gewöhnungsbedürftig war: "Das Konzept von Tempolimits war für mich seltsam", erklärt Lindblad mit einem Lächeln im Gesicht.

"Die Idee, dass du das Gaspedal in einer ganz bestimmten Position halten musst, um nicht schneller zu werden. Das war ein wenig seltsam."

Dabei gesteht der Racing-Bulls-Fahrer: "Ich mochte das nicht. Manchmal fährst du da mit 30, das ist unfassbar langsam. Aber ja, die Sicherheit geht vor."

Um mangelnde Geschwindigkeit muss sich der Rookie auf der Rennstrecke keine Sorgen machen. Schließlich sitzt er im aktuell besten Auto des Mittelfelds und kann mit seinem erfahreneren Teamkollegen Liam Lawson mithalten.

In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft steht das Junior-Team der Roten Bullen auf Position sechs. In der Fahrer-Weltmeisterschaft liegt Lindblad nach dem Wochenende von Belgien auf dem elften Platz, 17 Punkte hinter Teamkollege Lawson auf Position zehn.

In Spa-Francorchamps konnte der Youngster wieder in die Top 10 fahren und zwei weitere Zähler für das Team aus Faenza mitnehmen. Dabei konnte der Rookie vom jüngsten Upgrade-Paket des Rennstalls profitieren. Ab dem Rennen in Ungarn kann auch Lawson die neue Entwicklungsstufe des VCARB 03 nutzen.

Schon bei seinem Debüt in Australien wusste der 18-Jährige zu überzeugen. Schließlich gelang es dem Racing-Bulls-Fahrer auf Anhieb, in die Punkte zu fahren. Seit dem Rennen von Monaco ist Lindblad bei jedem Grand Prix in den Top 10 gelandet.

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