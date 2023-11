Kein Gelb, kein Rot, kein Blau: Formel 1 verbannt Farben vom Las-Vegas-Sphere

Wird das "Sphere" beim Formel-1-Rennen von Las Vegas zur Ablenkung für die Fahrer? Die große LED-Kugel ist das neue Highlight nahe des berühmten Las-Vegas-Strip, könnte für die Fahrer im Rennen aber potenziell zu einem Problem werden. Denn die Kugel, die von der Formel 1 für die Dauer des Events gemietet wurde, ist im Dauereinsatz - natürlich auch während der Sessions.

Doch um die Fahrer nicht zu verwirren, hat man im Vorfeld beschlossen, die Farben Gelb, Rot und Blau von der Anzeige zu verbannen. Auf diese Farben achten Fahrer nämlich beim Blick auf die Signaltafeln am Rand der Strecke.

"Ich verstehe, warum sie diese drei Farben verboten haben", sagt Mercedes-Pilot George Russell. "Ich denke, wenn ich dort einen großen roten Ball sehen würde, dann würde ich Gas rausnehmen, weil ich es für eine rote Flagge halten würde."

Der Engländer ist gespannt, wie die Fahrer mit der neuen visuellen Ablenkung zurechtkommen werden. "Ich meine, wir haben öfters LED-Lichter um uns herum, aber nie so sehr im peripheren Sichtfeld. Das ist schon ein spektakuläres Gebäude."

Auch Daniel Ricciardo könnte sich vorstellen, dass die große Kugel für einige Fahrer eine Ablenkung sein kann. "Wenn du ein einsames Rennen hast, dann ist es aber vielleicht eine positive Ablenkung", sagt der Australier. "Für mich ist es okay."

"Es ist natürlich gewaltig, also werden wir es nicht verpassen, aber wenn du in einem Rhythmus bist, dann bist du dir der Umgebung schon bewusst, aber du bemerkst es nicht wirklich. Oder du bemerkst es, aber es kitzelt nicht deine Aufmerksamkeit bis zu einem Punkt, dass es dich beeinflusst", so Ricciardo.

Auch Valtteri Bottas glaubt nicht, dass es einen großen Einfluss auf die Fahrer haben wird: "Wir schauen ziemlich weit nach unten, und das Sphere ist ziemlich weit oben", meint er. "Aber schauen wir mal."

Betreiber verspricht: Alles ist sicher!

Joel Fisher, der als Executive Vice President Marquee Events and Operations bei MSG Entertainment für den Deal zwischen dem Sphere und dem Formel-1-Event verantwortlich ist, sagt, dass man alles getan habe, um sicherzustellen, dass es keine Probleme geben wird.

"Es ist alles sicher", betont er gegenüber der globalen Sprachausgabe von Motorsport.com. "Natürlich halten wir uns an die Vorgaben der FIA und gehen auf Nummer sicher."

"Sie sind in der Nacht hierhergekommen und haben verschiedene Farben und andere Dinge getestet. Und wir wissen, was wir nicht zeigen sollten." Und dazu gehören eben die Farben Gelb, Rot und Blau.

Doch was wird eigentlich am Wochenende auf der Kugel gezeigt? "Ich hoffe, sie zeigen zumindest etwas Schönes", meint Max Verstappen. Sein Gesicht wird es hoffentlich nicht sein: "Das würde mich definitiv ablenken und dann fahre ich vielleicht in die Wand", lacht er. "Das sollten wir nicht tun."

"Es wird Live-Aufnahmen geben, Helme, Fahrerkarten, es gibt Werbung und all solche Dinge - und einige Überraschungen", verspricht Fisher.

Weitere Planungen in kommenden Jahren

Auch in den kommenden Jahren soll das Sphere weiter ein Teil der Formel 1 sein und noch umfangreicher genutzt werden. "Wir haben eine langfristige Beziehung mit der Sphere, und ich denke, wir werden mehr Programme auf die Beine stellen", sagt Liberty-Media-Geschäftsführer Greg Maffei.

"Zum Teil, weil wir nicht wussten, ob die Sphere fertig sein würde, und zum Teil, weil wir uns beeilen mussten, um fertig zu werden, war es schwierig, für dieses Jahr ein Programm aufzustellen. Aber ich denke, dass wir in den kommenden Jahren viel mehr zu bieten haben werden."

Für Russell ist der Umgang mit der Kuppel auch ein Punkt, der das neue Rennen in Las Vegas so besonders macht: "Das ist eines der aufregenden Dinge an dem Rennen, dass wir mit solchen Sachen etwas unbekanntes Terrain betreten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.