Kein Licht am Ende des Tunnels? Düstere Stimmung bei Aston Martin

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Foto: LAT Images

Glaubt man Markenbotschafter Pedro de la Rosa, dann gibt es bei Aston Martin noch kein Licht am Ende des Tunnels. "Definitiv noch nicht", so seine Worte auf diese Frage in der FIA-Pressekonferenz.

Der AMR26 strauchelt derzeit sowohl mit der Power-Unit von Honda als auch mit seinem Chassis. In der Konstrukteurs-WM liegt man auf dem letzten Platz und konnte bislang noch keinen einzigen Punkt einfahren. Größere Updates sind erst im Sommer geplant.

"Wir haben aktuell ein sehr schwieriges Auto", erklärt de la Rosa in der Pressekonferenz. "Die Fahrer geben ihr Bestes und machen einen unglaublichen Job, dieses Auto so schnell sie es können, verlässlich und sicher zu fahren. Aber das ist schwer."

"Mir wäre es lieber, ich könnte [Fragen] zum Licht am Ende des Tunnels später beantworten, wenn wir tatsächliche Upgrades am Auto haben und uns auf Fakten berufen können", betont der 55-Jährige. "Wir haben so viel über das Licht am Ende des Tunnels gesprochen, über das, was man tun kann, dass wir uns manchmal einfach etwas zu sehr wiederholen."

Einen bestimmten Faktor, weshalb Aston Martin bislang so sehr mit seinem Auto hadert, nennt de la Rosa nicht. Stattdessen hebt der ehemalige McLaren-Pilot hervor, wie schwer die Situation für Fernando Alonso und Lance Stroll derzeit ist.

Zumindest die Sitzprobleme, mit denen Alonso in Kanada zu kämpfen hatte, sind kein Thema mehr: "Fernando hat im FT1 nichts zu seinem Sitz gesagt, das ist auch positiv", erklärt de la Rosa. "Das bedeutet, dass all die Arbeit, die man seit Dienstag an der Strecke geleistet hat, um den 25er-Sitz in das 26er-Auto zu packen, funktioniert hat."

Dennoch gesteht der Markenbotschafter: "Allerdings hat sich Lance über Sitzprobleme beschwert. Wir müssen also andere Probleme lösen, aber es geht in die richtige Richtung."

Am Freitag sorgte Alonso zudem für einen kurzen Schreckmoment, als der zweimalige Weltmeister die Leitplanke am Eingang der Nouvelle-Schikane streifte.

"Hinter den Kulissen passieren in der Fabrik viele Dinge, die uns glauben lassen, dass die Upgrades im Sommer einen großen Unterschied machen werden", merkt de la Rosa abschließend an.

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