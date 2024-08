Kein Plan B nötig: McLaren fährt weiter mit Mercedes-Motoren

McLaren bleibt Mercedes treu und wird bis 2030 mit Motoren des deutschen Herstellers in der Formel 1 an den Start gehen. Das bestätigte McLaren-Geschäftsführer Zak Brown, der mit der Leistung von Mercedes mehr als zufrieden ist. Im Jahr 2026 wird ein neues technisches Reglement in der Königsklasse eingeführt, mit Audi und Ford-Red-Bull kommen neue Hersteller an Bord.

Es gab Gerüchte, dass McLaren mit einem Wechsel zu Ford liebäugelte, aber diese Idee wurde nicht umgesetzt. Brown war im Red-Bull-Werk zu Gast und kennt Jim Farley von Ford aus dem historischen Motorsport. "Wir haben Red Bull besucht, bevor wir uns für Mercedes entschieden haben", sagt Brown. "Ich bin mir nicht sicher, ob wir in naher Zukunft noch einmal einen solchen Besuch machen können."

Mit der Zusammenarbeit mit Mercedes ist der McLaren-Chef mehr als zufrieden: "Wir sind sehr glücklich mit Mercedes und machen uns keine Sorgen darüber, was nach dem Ende des aktuellen Vertrages mit Mercedes, der bis 2030 läuft, passieren wird." Einen Plan B für einen anderen Motorenlieferanten hat das Team laut Brown nicht in der Schublade.

Dennoch rechnet der McLaren-Strippenzieher für die Saison 2026 mit der einen oder anderen Rochade, da die Neuerungen im technischen Reglement für viel Bewegung sorgen. "Einige Leute wechseln die Teams und es gibt Gerüchte, aber das ist Klatsch und Tratsch", sagt Brown. "Es wird ein kleines Lotteriespiel, obwohl das nicht der richtige Ausdruck ist, weil es so klingt, als wüsste niemand, was er tut."

McLaren hat in der modernen Formel-1-Ära mit drei Herstellern zusammengearbeitet: Honda, Renault und Mercedes. Die erfolgreichsten Zeiten waren immer mit Mercedes, weshalb das Team auch weiterhin auf die Aggregate der Deutschen setzt. In der Saison 2024 hat der Rennstall sogar noch Chancen in der Konstrukteurswertung, derzeit liegt McLaren hinter Red Bull auf Platz zwei.