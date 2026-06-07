Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Formel 1
Monaco
Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Formel 1
Monaco
Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Formel 1
Monaco
Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Formel 1
Monaco
Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Monaco in der Analyse: Alpine geht gegen Strafen vor!

Formel 1
Monaco in der Analyse: Alpine geht gegen Strafen vor!

Laut FIA: Pit-Lane-Speeding-Strafen kein technischer Fehler

Formel 1
Laut FIA: Pit-Lane-Speeding-Strafen kein technischer Fehler

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Podestplatz gestohlen? Gasly verliert dritten Platz durch Zeitstrafen

Formel 1
Monaco
Podestplatz gestohlen? Gasly verliert dritten Platz durch Zeitstrafen
Formel 1 Monaco

Kein Sprung in den Pool? Verstappen verzichtet auf Tradition in Monaco

Max Verstappen hat kein Interesse daran, die Pool-Tradition bei Red Bull in Monaco fortzusetzen

Alexis Hoffmann Lydia Mee
Veröffentlicht:
Kein Sprung in den Pool? Verstappen verzichtet auf Tradition in Monaco

Max Verstappen ist vom Red-Bull-Pool in Monaco nicht begeistert

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Auch wenn Max Verstappen den Grand Prix von Monaco nicht nach wenigen Minuten hätte beenden müssen, wäre der Red-Bull-Pilot nicht in den Pool seines Teams gesprungen.

In einem Social-Media-Video des Teams scherzt Teamkollege Isack Hadjar, dass er im Fall eines Sieges nackt in den Pool springen würde. Doch Verstappen, seit 2016 Teil des Rennstalls, wirkt vom Gewässer in der Hospitality nicht allzu begeistert.

"Letztes Jahr habe ich da einen Typen gesehen, der seine Socken ausgezogen hat", erklärt Verstappen. "Und kennst du das, wenn du dir [deine Socken ausziehst] und dann ein paar Fusseln an dir [kleben bleiben]? Er hat seine Füße mit den Fusseln ins Wasser eingetaucht."

Daher resümiert Verstappen: "Also, solltest du gewinnen, dann viel Glück. Ich werde dir zuschauen, aber selber springe ich nicht ins Wasser."

Seit jeher ist Monaco für Red Bull ein ganz besonderes Pflaster. Im Motorhome des Teams ist Jahr für Jahr ein Pool vertreten, in den sich Rennsieger wie Mark Webber oder Daniel Ricciardo nach ihren Erfolgen geworfen haben.

Zudem bleiben spezielle Aktionen wie die Star-Wars-Lackierung 2005, passend zu Episode III, oder das Superman-Outfit 2006 in Erinnerung. Zum damals ersten Podium des Teams gab es nach dem Rennen ebenso passende Pool-Einlagen.

Bislang konnte Verstappen zwei Rennen in Monaco gewinnen. 2021 und 2023 stand der Red-Bull-Pilot ganz oben auf dem Podium und konnte sich in beiden Saisons auch den Weltmeistertitel sichern. In den Junior-Kategorien hatte der Langstrecken-Fan dagegen keine Möglichkeit, den Stadtkurs im Fürstentum hautnah zu erleben.

Zudem gehört Verstappen zu den klaren Befürwortern des Klassikers, wie er im Rahmen des diesjährigen Rennwochenendes betont hat. Die Formel 1 wird noch mindestens bis 2035 in Monaco den ikonischen Grand Prix austragen.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Monaco in der Analyse: Alpine geht gegen Strafen vor!
Nächster Artikel Neuer Frontflügel da, aber McLaren zögert weiter
Mehr von
Alexis Hoffmann

Kein Vertrauen ins Auto: Hamilton spricht über plötzliche Quali-Sorgen

Formel 1
Formel 1
Monaco
Kein Vertrauen ins Auto: Hamilton spricht über plötzliche Quali-Sorgen

Monaco-Pole verzockt? Leclerc wirft Auto in Q3 weg

Formel 1
Formel 1
Monaco
Monaco-Pole verzockt? Leclerc wirft Auto in Q3 weg

Keine Chance für Russell: Qualifying-Niederlage gegen Antonelli

Formel 1
Formel 1
Monaco
Keine Chance für Russell: Qualifying-Niederlage gegen Antonelli
Mehr von
Max Verstappen

Monaco-Aus nach wenigen Metern: Das war die Ursache

Formel 1
Formel 1
Monaco-Aus nach wenigen Metern: Das war die Ursache

Verstappen, Mercedes und Piastri: Die Schlüsselfaktoren der "Silly Season"

Formel 1
Formel 1
Verstappen, Mercedes und Piastri: Die Schlüsselfaktoren der "Silly Season"

Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute

Formel 1
Formel 1
Wie Antonellis "magische Runde" Verstappen die Monaco-Pole klaute
Mehr von
Red Bull

Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Formel 1
Formel 1
Die Qualifying-, Sprint- und Rennduelle der Formel-1-Saison 2026

Überraschung für Verstappen: Erste Startreihe in Monaco

Formel 1
Formel 1
Monaco
Überraschung für Verstappen: Erste Startreihe in Monaco

Verstappen hat Lambiase-Nachfolger bereits im Blick

Formel 1
Formel 1
Verstappen hat Lambiase-Nachfolger bereits im Blick

Aktuelle News

Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Formel 1
Monaco
Williams-Blockade und Zeitstrafe: Hülkenberg ohne Punkte in Monaco

Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Formel 1
Monaco
Pech im WM-Duell? Russell spricht über Desaster in Monaco

Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Formel 1
Monaco
Warum Hamilton und Hadjar ihre Monaco-Podien behalten durften

Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe

Formel 1
Monaco
Zu früh gefreut: Cadillac verliert ersten WM-Punkt durch Strafe