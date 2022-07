"Keine Antworten": AlphaTauri trotz Updates nicht konkurrenzfähig

Audio-Player laden

Trotz Updates lief bei AlphaTauri am Frankreich-Wochenende nicht viel zusammen. Pierre Gasly schied am Samstag im Qualifying bereits in Q1 aus, während Teamkollege Yuki Tsunoda es in Q3 schaffte, jedoch in der Startphase des Rennens von Esteban Ocon abgeräumt wurde.

"Ich bin sehr enttäuscht", sagt Gasly nach dem zwölften Platz bei seinem Heimrennen in Le Castellet. "Das ist nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben. Ich will ehrlich sein: Wir waren einfach zu langsam und ich verstehe nicht wirklich, warum. Der Freitag war noch positiv, aber ab Samstag haben wir auf meiner Seite einiges an Pace verloren."

"Ich habe am Sonntag wirklich alles gegeben und habe Überholmanöver versucht, aber am Ende waren wir einfach zu langsam", so Gasly. "Uns fehlt die Pace, um wirklich zu kämpfen. Es ist nicht viel, denn Platz zehn war nur drei Sekunden weg, aber ich bin überall herumgerutscht."

Was sind die Probleme des AlphaTauri AT03?

Der Franzose beschreibt die Probleme mit dem AT03 genauer: "Die Vorderachse ist sehr schwach, während das Heck in den langsamen Kurven ausbricht. Zudem haben wir große Probleme bei der Traktion. Das müssen wir analysieren und für die nächsten Rennen beheben."

Für das Rennwochenende in Frankreich hat AlphaTauri bereits ein großes Update-Paket an beiden Autos montiert. Große Änderungen am Unterboden, Diffuser und an der Motorenabdeckung wurden vorgenommen, welche immerhin das Fahrverhalten laut Gasly verändert haben.

Auf die Frage, ob seine Probleme ähnlich derer im bisherigen Saisonverlauf waren, sagt er: "Dieses Wochenende war es etwas anders. Wir hatten die neuen Teile und das Auto hat sich anders verhalten. Aber vom Freitag zu Samstag wurde das Auto bei mir noch einmal ganz anders. Ich habe keine Antworten dafür."

Tsunoda: Wäre mindestens Achter geworden

Für seinen Teamkollegen Yuki Tsunoda wären Punkte nach dem achten Startplatz wohl eher in Reichweite gewesen, doch nach der Berührung mit dem Alpine von Ocon in der ersten Runde musste er das Rennen vorzeitig aufgeben.

"Es ist so frustrierend", sagt der Japaner. "Ich habe mir die Onboard-Aufnahme angesehen und ich denke, dass ich genug Platz gelassen habe. Er hat im Kurveneingang die Kontrolle verloren, bekam Untersteuern und krachte in mich rein. Ich konnte nichts dagegen tun."

"Es ist schade, weil Leclerc ausgefallen ist und ich denke, dass ein Ergebnis unter den ersten acht locker drin gewesen wäre", fügt Tsunoda hinzu. Für die Aktion erhielt Ocon eine Fünf-Sekunden-Strafe, doch mit der vorzeitigen Aufgabe verlor der AlphaTauri-Pilot auch an Fahrzeit mit dem neuen Upgrade.

Tsunoda optimistisch für Ungarn: Haben jetzt "gutes Auto"

"Es ist wirklich frustrierend, dass wir nach dem Update keine großen Punkte einfahren konnten. Aber ich denke, dass ich bis dahin das Beste gegeben habe, was ich konnte. Das Rennen war dann einfach nur unglücklich. Wir haben jetzt aber ein gutes Auto und wir müssen stark und optimistisch bleiben."

Vor der Sommerpause hat das AlphaTauri-Team noch eine Chance in Ungarn, sich vom achten Platz in der Konstrukteurswertung zu verbessern. "Ich könnte mir vorstellen, dass Budapest uns besser liegen sollte, obwohl ich nicht wirklich weiß, wo wir gerade stehen", sagt Gasly.

Sein Teamkollege ist da schon optimistischer: "Es gibt dort viele langsame und mittelschnelle Kurven. In den langsamen Ecken haben wir seit Beginn der Saison immer gut performt, wie zum Beispiel in Aserbaidschan. Daher freue ich mich sehr auf Budapest."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.