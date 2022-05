Keine Haas-Updates für Barcelona: Laut Schumacher "richtige Entscheidung"

Audio-Player laden

Barcelona gilt in der Formel 1 schon lange als Update-Mekka. Es ist das Rennen, bei dem fast jedes Team umfangreiche Veränderungen an seinem Auto vornimmt. Das hat sich auch 2022 mit der Budgetgrenze nicht geändert. Einzig das Haas-Team verzichtet auf ein Update seines VF-22 und wartet noch ein wenig ab. Doch das ist für Mick Schumacher auch die richtige Entscheidung.

"Wir waren uns recht sicher, dass unser Paket gut sein würde, und wir wussten, dass wir noch etwas finden könnten", hat der Deutsche kein Problem damit, dass ein Auto als einziges unverändert ist. "Es war die richtige Entscheidung, nicht zu viel Geld in ein Update jetzt zu stecken, sondern es in ein größeres Paket in der Zukunft zu investieren."

Das sieht auch Teamkollege Kevin Magnussen ähnlich: "Du musst die Saison als Ganzes betrachten. Es geht nicht nur um dieses Rennen, sondern wir müssen am Ende über die gesamte Saison schauen", so der Däne, der daran glaubt, dass Haas auch ohne Update in der Lage sein sollte, um Punkte kämpfen zu können. "Wir versuchen, das Beste daraus zu machen."

Am Freitag in Barcelona Formel 1 2022 live im Ticker schien sich die Entscheidung des Rennstalls nicht unbedingt als falsch herausgestellt zu haben. Denn Haas war im Kampf um die Top 10 dabei: Mick Schumacher lag als Zehnter darin, Magnussen als Zwölfter nur knapp außerhalb.

"Es war ein positiver Tag. Wir hatten nur sehr wenige Probleme", ist Schumacher zufrieden. "Wir hatten einen glatten Tag und haben eine Menge ausprobieren können. Und das ist, was du an einem Freitag haben möchtest", so der Deutsche, der am Samstag auf einen Einzug in Q3 hofft - es wäre sein erster. "Aber wir sind auf einem guten Weg."

Magnussen sieht Haas sowohl mit wenig als auch mit viel Sprit knapp außerhalb der Top 10 und ist gespannt, wie sich die Updates der anderen auswirken werden. "Finden sie für morgen noch einmal ein gutes Stück Zeit? Zumindest sah es nicht danach aus, als wären die anderen weit nach vorne gekommen", sagt er. "Es wird aber interessant, ob sie das morgen schaffen."

Beim Rennen am Sonntag kommt es laut den Haas-Piloten aber vor allem auf den richtigen Umgang mit den Reifen an. "Der Reifen hat echt stark überhitzt und die Rundenzeiten sind abgefallen", sagt Magnussen. "Das wird aber für ein interessantes Rennen mit mehr als einem Boxenstopp sorgen."

Für Schumacher ist das aber kein großes Problem, denn er sagt, dass es im vergangenen Jahr deutlich schlimmer war. "Bei uns ist es besser als im vergangenen Jahr. Bislang haben wir nicht so viel Management betreiben müssen, aber das wird hier wohl das erste Rennen sein, wo wir hier und da auf die Reifen aufpassen müssen."

