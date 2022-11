Keine Teamorder, aber Mercedes will Strategie beim Sao-Paulo-GP splitten

Audio-Player laden

Lewis Hamilton und George Russell wollen zusammenarbeiten und sich die Strategien aufteilen, um die erste Startreihe für Mercedes in Interlagos in den ersten Formel-1-Sieg der Silberpfeile im Jahr 2022 zu verwandeln. Beide Fahrer wollen um den Sieg kämpfen, wobei es keine Teamorder geben soll.

Russell überholte seinen Red Bull-Rivalen Max Verstappen auf dem Weg zum Sieg im 24-Runden-Sprintrennen in Interlagos und sicherte sich damit den ersten Startplatz für den heutigen Großen Preis von Brasilien.

Neben ihm wird Mercedes-Teamkollege Hamilton in der ersten Startreihe stehen, der im Sprintrennen Dritter wurde, aber einen Platz gutmacht, weil Carlos Sainz wegen eines Motorwechsels am Freitag um fünf Plätze in der Startaufstellung zurückversetzt wird. Verstappen und Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez stehen auf den Plätzen drei und vier, die beide durch die Strafe von Sainz einen Platz nach vorne rücken.

Russell: Werden für Sieg "zusammenarbeiten müssen"

Für Mercedes ist es das erste Mal in der Saison 2022, mit beiden Autos in der ersten Reihe zu stehen, und das Team hat damit die einmalige Chance, seine Sieglosserie zu beenden, die bis zum Großen Preis von Saudi-Arabien im vergangenen Jahr zurückreicht.

Mercedes hatte zu Beginn der Saison Mühe, mit Red Bull und Ferrari mitzuhalten, konnte aber in den letzten Rennen immer häufiger mithalten, was beide Fahrer dazu veranlasst, gemeinsam für den ersten Sieg des Jahres kämpfen zu wollen.

"Wir sind auf jeden Fall sehr aufgeregt für morgen. Dass Lewis und ich zu zweit in der Startaufstellung stehen, gibt uns einige Optionen für die Strategie", sagt Russell nach dem Qualifying in Interlagos. "Ich denke, wir werden zusammenarbeiten müssen, um für einen von uns etwas anderes zu machen, damit wir morgen den Sieg für das Team holen können."

Hamilton: Hier geht es nur um das Team!

Hamilton gibt zu, dass das Tempo von Mercedes im Sprintrennen überraschend war, aber dass es "uns in eine wirklich gute Position" für den Grand Prix bringt, da die Red Bulls von Verstappen und Sergio Perez dahinter starten. "Wir werden morgen als Team zusammenarbeiten", sagt er. "Hier geht es um das Team. Wir müssen dieses Ergebnis für das Team holen. Ich denke, das wäre etwas ganz Besonderes."

Obwohl Russell den Einsatz von Teamorder zwischen den Mercedes-Fahrern ausschließt, war er zuversichtlich, dass die beiden "definitiv strategisch sein werden, um zu versuchen, den Sieg für das Team zu holen".

Mercedes will nicht gleichen Fehler wie in Mexiko machen

"Ich denke, wie wir in Mexiko gesehen haben, haben wir beide die gleiche Strategie verfolgt, und das hat sich letztendlich auf uns beide ausgewirkt", erklärt Russell. "Wenn wir jetzt hier sitzen, wissen wir wahrscheinlich nicht, was die richtige Strategie sein wird."

"Wir werden auf jeden Fall ein faires Rennen gegeneinander fahren. Und ich bin mir sicher, dass wir uns morgen die Strategien aufteilen werden, um alle Möglichkeiten abzudecken. Hoffentlich ist einer von uns morgen glücklich. Aber ich denke, wir wissen beide, dass wir aufgrund der jüngsten Erfahrungen wahrscheinlich getrennte Wege gehen müssen."

Hamilton fügt hinzu: "Natürlich werden wir vorsichtig und sauber fahren. Wir müssen uns einfach immer auf das Team konzentrieren und das Ergebnis für das Team erzielen. Aber natürlich werden wir individuell unser Bestes geben und versuchen, das beste Ergebnis zu erzielen."

Austin-Update ein voller Erfolg: "Auto ist schlanker geworden"

Mit dem eingeführten Update-Paket in Austin scheint Mercedes nun endgültig den Anschluss an die Spitze gefunden zu haben. Während man in den USA und Mexiko mit Lewis Hamilton noch knapp am Sieg vorbeischrammte, hat man am Sonntag in Sao Paulo die wohl beste Chance der Saison bisher.

"Wir hatten als Team die Möglichkeit, die letzten drei Rennen zu gewinnen und davon waren wir zu Beginn des Jahres weit entfernt. Und ich glaube, wir sind alle sehr zuversichtlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um Mercedes wieder dahin zu bringen, wo es hingehört. Ich denke, das ist für uns alle sehr aufregend", fügt Russell hinzu.

Hamilton rätselt: Vielleicht sind die anderen einfach nur schlechter geworden

Auch Hamilton fühlt sich durch den jüngsten Formanstieg darin bestätigt, dass sein Team in der kommenden Saison zurückschlagen und endlich wieder um den Titel kämpfen kann: "Ich denke, es hat uns auf jeden Fall einen Schritt gebracht. Wir wissen, dass wir einige Änderungen am Auto vornehmen können, um uns für die nächste Saison wieder in eine bessere Kampfposition zu bringen."

"Aber ich verstehe das nicht ganz", so Hamilton weiter. "Wir haben definitiv einen Schritt nach vorne gemacht, aber es ist fast so, als ob die anderen beiden Teams einen Schritt zurück gemacht hätten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.