Keine Verwarnungen mehr, aber Yuki Tsunoda kurz vor Rennsperre

Audio-Player laden

Yuki Tsunoda ist erleichtert, die Verwarnungen losgeworden zu sein, die sich "hinter meinem Hintern gestapelt hatten", wodurch er beim Großen Preis von Italien eine Startplatzstrafe kassierte. Allerdings steht der AlphaTauri-Pilot nun kurz vor einer Rennsperre aufgrund der angesammelten Strafpunkte.

Tsunoda erhielt für Monza eine Zehn-Plätze-Startplatzstrafe, nachdem er sich seine fünfte Verwarnung der Saison abgeholt hatte, weil er während des Rennens der Niederlande mit gelösten Sicherheitsgurten an die Box zurückgefahren war.

Zuvor hatte er bereits in Australien eine Verwarnung für unnötig langsames Fahren erhalten, dem drei weitere wegen Behinderung eines anderen Fahrers in Australien, Bahrain und Monaco. Da er wusste, dass er mit einer Startplatzstrafe nach Monza kommen würde, gab AlphaTauri Tsunoda eine neue Power Unit und garantierte damit den Start aus der letzten Reihe.

Tsunoda erleichtert: "Kann jetzt ganz hart kämpfen!"

Nachdem Tsunoda die Verwarnungen und Motorenstrafen in einem Schlag kombiniert hatte, machte er sich das Leben selbst noch schwerer, indem er im Training bei gelber Flagge zu schnell fuhr.

Das brachte ihm eine Strafe von weiteren drei Plätzen in der Startaufstellung ein, die eigentlich bedeutungslos war, aber vor allem zwei Strafpunkte, womit er im Zwölf-Monats-Zeitraum nun schon acht hat. Nur vier weitere Punkte würden eine Sperre von einem Rennen nach sich ziehen.

"Wenigstens muss ich nicht über irgendwelche Verwarnungen nachdenken, die sich bereits hinter meinem Hintern gestapelt hatten", sagt er über seine Strafen. "Wenigstens ist es jetzt klar. Ich kann ab jetzt ganz hart kämpfen, aber dann habe ich ja noch die acht Strafpunkte."

Teamchef Tost über Strafen von Tsunoda: "Nicht clever"

"Natürlich achte ich so gut wie möglich darauf, keine dummen Aktionen zu machen. Aber die Sache ist die, dass ich versuche, [aggressiv zu sein]. Das ist eine Sache, bei der man gut lernen kann. Aber ein paar Mal habe ich unnötige Dinge gemacht, wie gelbe Flaggen zum Beispiel, die Strafpunkte, das muss ich definitiv abstellen."

"Um ehrlich zu sein, gab es ein kleines Missverständnis zwischen meinem Ingenieur und mir. Ich bekam einen Funkspruch, den ich selbst falsch verstanden habe. Normalerweise reduziere ich natürlich die Geschwindigkeit selbst, und ich habe nie eine Strafe für gelbe Flaggen bekommen, und es gab ein kleines Missverständnis mit dem Funk, deshalb habe ich nicht wirklich verlangsamt."

Tsunoda hofft auf starke Rennpace in Monza

"Trotzdem liegt es in meiner Verantwortung, das Tempo zu reduzieren, vor allem bei gelben Flaggen für die Sicherheit. Es war ein gutes Training für das nächste Mal." Tsunoda beendete Q1 in Monza auf einem soliden achten Platz, aber da er ohnehin vom letzten Platz starten muss, entschied das Team, ihn für den Rest der Session nicht mehr einzusetzen.

"Ich habe mich mehr auf das Rennen als auf das Qualifying vorbereitet. Deshalb haben wir beschlossen, im Q2 nicht zu fahren, was schon vor dem FT2 geplant war. Das ist in Ordnung, und zumindest bin ich in Q1 gefahren. Das ist also positiv. Mal sehen, wie es [im Rennen] läuft, und hoffentlich klappt die Vorbereitung, die ich in FT1 gemacht habe."

"Hoffentlich ist die Pace gut, denn in Monza ist es möglich, zu überholen. Es wird schwierig sein, aber es ist nicht so, dass es nicht möglich wäre", so der Japaner.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.