Kevin Magnussen "ein bisschen gespannt" auf Haas-Update in Ungarn

Kevin Magnussen wird am Ungarn-Wochenende ein neues Update an seinen Haas montiert bekommen. Es ist das erste Update-Paket der Saison für das amerikanische Team, jedoch muss sein Teamkollege Mick Schumacher mangels Ersatzteilen noch mit der alten Version vorliebnehmen.

Magnussen selbst ist "ein bisschen gespannt" darauf, wie sich das erste große Update der Saison auf seine Leistung auswirkt. Im Gegensatz zu vielen seiner Mittelfeld-Konkurrenten hat sich Haas in dieser Saison gegen größere Upgrades für den VF-22 entschieden und sich stattdessen auf kleine Verfeinerungen und die Ausschöpfung des Potenzials des bestehenden Pakets konzentriert.

Magnussen erzielte beim Saisonauftakt in Bahrain als Fünfter das beste Ergebnis des Teams und gab in Österreich zu, dass er überrascht war, dass das Team trotz der fehlenden Updates immer noch so konkurrenzfähig ist und regelmäßig in die Punkte fährt.

Magnussen: Seit den Wintertests kam nichts mehr

Doch für den Großen Preis von Ungarn an diesem Wochenende wird Magnussen eine ganze Reihe neuer Teile an seinem Auto erhalten, während Teamkollege Mick Schumacher das Update erst nach der Sommerpause bekommen soll.

"Wir haben in diesem Jahr gesehen, dass wir mehr Leistung gefunden haben, als wir dachten, aber im Grunde haben wir seit den Wintertests nicht wirklich aufgerüstet", sagte Magnussen vergangene Woche in Frankreich. "Es war ein wenig überraschend, wie viel mehr Leistung wir herausholen konnten", so der Däne.

"Wenn man also ein ganz neues Paket aufzieht, dann bin ich ein bisschen gespannt, ob es nur eine Verbesserung zu dem ist, was wir jetzt haben, oder ob es ein Schritt zurück ist und man auf etwas mit mehr Potenzial hinarbeitet. Ich weiß es nicht. Es wird interessant zu sehen sein."

Als das Haas-Update 2019 in die Hose ging

Als Magnussen 2019 mit Haas fuhr, erwies sich das erste große Update-Paket des Teams in diesem Jahr als so unberechenbar, dass Ex-Teamkollege Romain Grosjean mitten in der Saison auf die Spezifikation des ersten Rennens zurückging und das Team Vergleichsdaten sammelte, um die Autos zu verstehen.

"Wir würden alle gerne einfach neue Teile am Auto anbringen, um schneller zu fahren, aber ich glaube nicht, dass es so funktioniert", bleibt Magnussen vorsichtig. "Man setzt mehr Potenzial frei, und je mehr man lernt, desto schneller geht es."

Warum Schumacher in Ungarn leer ausgeht

Magnussen wird das Update zuerst bekommen, weil er in der Meisterschaft besser platziert ist: Er hat in diesem Jahr 22 Punkte geholt, Schumacher dagegen nur zwölf. Das Team liegt in der Konstrukteurswertung auf dem siebten Platz, sieben Punkte vor AlphaTauri, die am vergangenen Wochenende ihr erstes großes Update der Saison in Frankreich vorstellten.

Magnussen sagt, dass die neuen Autos für 2022 aufgrund der Unausgereiftheit des Reglements "sehr unterschiedlich" zu verstehen seien, wenn es darum geht, Updates anzuwenden: "Jedes Team ging mit einem Auto auf die Strecke, das "Bouncing" hatte. Niemand hat das erwartet, also denke ich, dass es einfach die Tatsache ist, dass wir so unterschiedliche Autos fahren", vermutet Magnussen.

"Letztes Jahr fuhr man ein Auto, das im Grunde genommen ähnlich war wie in den vergangenen vier Jahren. Obwohl es von Jahr zu Jahr andere Autos waren, ist es immer noch dieselbe Philosophie gewesen, aber das hier ist völlig neu. Ich denke, das ist ein Teil des Grundes, warum wir so viel mehr finden."

