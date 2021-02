Kevin Magnussen: Kein Interesse an Ersatzrolle bei Haas

Kevin Magnussen hat einen Einsatz für Haas ausgeschlossen, sollte das Team 2021 auf einen Ersatzfahrer zurückgreifen müssen. Teamchef Günther Steiner hatte zuletzt bereits anklingen lassen, dass er gerne auf seine beiden ehemaligen Stammfahrer zurückgreifen würde, sollten Mick Schumacher oder Nikita Masepin für ein Rennen ausfallen.

Während Romain Grosjean in dem Fall gerne den Ersatzfahrer geben würde, sperrt sich sein ehemaliger Teamkollege Magnussen dagegen: "Günther ist ein guter Freund, wie so viele im Haas-Team, aber an Gesprächen über Rennsport, etwa über einen einmaligen Einsatz, habe ich nicht viel Interesse", betont er.

Magnussen wurde gestern für das WEC-Programm von Peugeot für 2022 bestätigt und betätigt sich in diesem Jahr hauptsächlich für Ganassi in der amerikanischen IMSA-Serie. "Ich würde mich gerne auf meine derzeitige Arbeit konzentrieren und vermisse Gewinnen. Ich war sieben Jahre lang in der Formel 1, und ein Rennen mehr zu fahren, interessiert mich nicht so wirklich", sagt er.

Kevin Magnussen, Haas VF-20, Pietro Fittipaldi, Haas F1 Haas VF-20 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Gedanklich hat er sich bereits von der Königsklasse verabschiedet und könnte sich eine Rückkehr nur unter gewissen (unwahrscheinlichen) Bedingungen vorstellen: "Wenn Mercedes wollen würde, dass ich für sie fahre, dann würde das natürlich jeder ernsthaft in Erwägung ziehen", sagt er.

Aber: "Ich habe der Formel 1 eine sehr faire Chance gegeben. Ich denke, ich habe mein Bestes gegeben, um erfolgreich zu sein. Ich habe es gemacht und bin jetzt bereit, wieder irgendetwas zu gewinnen." Der Schritt zu den Sportwagen und zu Peugeot in die WEC sei für ihn "der perfekte", wie er sagt.

Neben Grosjean könnte Haas 2021 auch auf Pietro Fittipaldi als Ersatzfahrer zurückgreifen. Der Brasilianer hatte den Franzosen bereits für die letzten beiden Rennen 2020 ersetzt, als sich dieser von seinem Feuerunfall in Bahrain erholen musste.

