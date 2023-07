Kevin Magnussen: "Meine Stärken sind zu Schwächen geworden"

Es steht 2:9 im Qualifying-Duell gegen Nico Hülkenberg aus der Sicht von Kevin Magnussen. Und bisher in der Saison 2023 ist der dänische Formel-1-Fahrer nur vier Mal überhaupt über Q1 hinausgekommen. Doch die genauen Ursachen für seine anhaltende Schwäche über eine schnelle Runde kennt Magnussen selbst noch nicht.

Er beschreibt die Situation als "etwas verwirrend", weil er im Renntrimm plötzlich wieder auf dem Niveau von Hülkenberg fahre. "Mit viel Sprit", sagt Magnussen, "ist es eine ganz andere Sache." Und die Bilanz im Vergleich zu Hülkenberg fällt in den Grands Prix mit bisher 5:5 in der Tat ausgeglichen aus.

Was also hindert Magnussen daran, im Qualifying die gleiche Leistung abzurufen wie der Teamkollege? Magnussen meint zumindest einen Anhaltspunkt zu haben. Die Kombination aus "wenig Sprit und neuen Reifen" lasse ihn in Schwierigkeiten geraten.

Doch das sei noch nicht alles. Ihm gelinge es nicht immer, den Haas VF-23 konstant zu bewegen. "Man hat es zum Beispiel im dritten Freien Training [in Ungarn] gesehen: "Im ersten Sektor war ich Schnellster, dann Langsamster im zweiten Sektor. Sowas ist schon extrem", meint Magnussen. "Es ist beinahe so, als seien meine üblichen Stärken in diesem Auto zu Schwächen geworden."

Das wirft die Frage auf, was sich verändert hat bei Magnussen und Haas. Ob die Weiterentwicklung des Fahrzeugs dem Dänen eher schadet als hilft? Laut Magnussen ist der VF-23 mit den Updates "besser geworden", aber "für mich persönlich und meinen Fahrstil ist das Auto schlechter geworden."

"Mein ureigener Fahrstil arbeitet jetzt tendenziell gegen mich. Das geht einher mit den spezifischen Limits des Fahrzeugs. Nico gelingt es offenbar deutlich besser, mehr aus einer Runde und frischen Reifen zu machen", erklärt Magnussen.

Warum Magnussen nicht einfach Hülkenbergs Set-up übernimmt

Er geht an diesem Punkt nicht ins Detail, sondern spricht nur davon, dass er ein "Problem" habe, das er "mit meinem Fahrstil verursache" und das im Saisonverlauf "immer größer und größer" werde. "Es ist aber schwierig, seinen Fahrstil anzupassen. Du kannst vieles verändern, aber manche Dinge sind eben natürlich und automatisch. Das lässt sich schwer ändern."

Und einfach die Abstimmung von Hülkenberg zu kopieren, das werde ebenfalls nichts lösen, meint Magnussen. "Ich sehe ja, was er macht und wo die Unterschiede liegen. Aber [wie gesagt]: Manche Dinge an deinem Fahrstil kannst du eigentlich kaum ändern. Und wenn du etwas an dem änderst, was dir sehr natürlich von der Hand geht, dann führt das ins Nirgendwo."

Es brauche also eine andere Lösung - für ein Problem, das vollkommen neu ist für Magnussen. "Mit dem Vorjahresauto hatten wir dieses Thema nicht", sagt er. "Aber jetzt auf einmal ist es da. Sowas habe ich bisher noch nicht erlebt, aber ich bin mir sicher, wir kriegen das wieder hin."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.