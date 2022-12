Kevin Magnussen mit Lorenzo-Bandini-Trophäe ausgezeichnet

Audio-Player laden

Am Freitag wurden in Italien nicht nur bei der FIA-Gala die WM-Pokale übergeben. Auch Haas-Pilot Kevin Magnussen durfte sich über eine Auszeichnung freuen. In Brisighella wurde dem Formel-1-Fahrer die prestigeträchtigen Lorenzo-Bandini-Trophäe überreicht.

Mit der 1992 gestifteten Auszeichnung, die nach dem 1967 nach einem Unfall verstorbenen italienischen Rennfahrer Lorenzo Bandini benannt ist, wird alljährlich eine Person oder ein Team für "eine bemerkenswerte Leistung im Motorsport" ausgezeichnet.

Bei der Entscheidung richtet sich die zwölfköpfige Jury, die sich aus Motorsportjournalisten und ehemaligen Formel-1-Teammitgliedern zusammensetzt, nicht alleine an den erzielten sportlichen Ergebnissen, sondern würdigt auch die Art und Weise, wie diese zustande kamen sowie den Charakter des Preisträger.

In diesem Jahr war der Jury das Formel-1-Comeback Magnussens, das von der sensationellen Poleposition beim Grand Prix von Brasilien gekrönt wurde, die Auszeichnung wert.

Die Liste der früheren Preisträger liest sich wie das Who-is-who der Formel 1. Alle Weltmeister der vergangenen 20 Jahre haben die Trophäe erhalten, darunter auch Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Nico Rosberg, wobei Vettel und Rosberg schon vor ihre Titelgewinnen ausgezeichnet wurde. 1999 erhielt Alexander Wurz die Trophäe.

Die Preise werden dabei nicht zwangsläufig nur an Fahrer verliehen. Mit Mercedes und Ferrari wurden zweimal Teams ausgezeichnet. Außerdem gehören der frühere Ferrari-Präsident Luca die Montezemolo und Piero Ferrari, der Sohn des Firmengründers Enzo Ferrari zu den Preisträgern.

Alle bisherigen Gewinner der Lorenzo-Bandini-Trophäe

1992: Ivan Capelli

1993: nicht vergeben

1994: nicht vergeben

1995: David Coulthard

1996: Jacques Villeneuve

1997: Luca die Montezemolo

1998: Giancarlo Fisichella

1999: Alexander Wurz

2000: Jarno Trulli

2001: Jenson Button

2002: Juan Pablo Montoya

2003: Michael Schumacher

2004: Kimi Räikkönen

2005: Fernando Alonso

2006: Mark Webber

2007: Felipe Massa

2008: Robert Kubica

2009: Sebastian Vettel

2010: Lewis Hamilton

2011: Nico Rosberg

2012: Bruno Senna

2013: Piero Ferrari

2014: Daniel Ricciardo

2015: Mercedes

2016: Max Verstappen

2017: Ferrari

2018: Valtteri Bottas

2019: Antonio Giovinazzi

2020: nicht vergeben

2021: Charles Leclerc

2022: Kevin Magnussen

Mit Bildmaterial von Haas F1 Team.