Kevin Magnussen: Wäre nicht frustriert, wenn wir keine Punkte holen

Die Formel-1-Saison 2024 steht mit dem Grand Prix von Bahrain am 2. März in den Startlöchern. Haas will die schwierige Saison 2023 hinter sich lassen und im neuen Jahr um Punkte in der Königsklasse kämpfen. Da aber nach wie vor nur die Top 10 eines Rennens Punkte erhalten, wird es für den US-Rennstall von Gene Haas schwierig, beim Auftakt in die Punkteränge zu fahren. Kevin Magnussen wäre sogar nicht enttäuscht, wenn sein Team leer ausgehen würde.

"Es ist schwierig, Punkte zu holen, wenn wir uns nicht in der Nähe der Top 10 qualifizieren", so der Däne, der dennoch alles geben wird, um Punkte für Haas zu sammeln. "Unser Ziel ist es, Punkte zu holen. Aber wenn wir hier keine Punkte holen, wäre ich nicht frustriert, denn wir wissen, dass wir auf einer Mission sind, die gerade erst begonnen hat."

Magnussen setzt auf die Entwicklung im Laufe der Saison, die Haas mit dem neuen Auto vorantreiben will. "Von jetzt an wird sich vieles ändern", sagt er. "Wir haben erst spät im vergangenen Jahr mit der Arbeit an diesem Auto begonnen. Aber für die kurze Zeit ist die Entwicklung vielversprechend."

Dennoch dämpft der Däne, der erneut an der Seite von Nico Hülkenberg für Haas an den Start gehen wird, die Erwartungen. Er geht nicht davon aus, dass gleich zu Beginn der Saison 2024 Berge versetzt werden können, unterstützt aber den Plan des Teams, das im Laufe des Jahres hart daran arbeiten wird, die Leistung des Boliden Schritt für Schritt zu verbessern.

Die Testfahrten vor dem Saisonstart empfand Magnussen als solide, aber es gab weder besonders positive noch besonders negative Momente. "Schlimmer als Letzter kann es nicht werden, also kann es nur besser werden", meint er. "Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem Auto besser ans Limit gehen kann. Außerdem ist es etwas einfacher, mit den Reifen umzugehen."

Das Problem, die Pace des Autos, den Abtrieb und das Reifenmanagement unter einen Hut zu bringen, ist laut Magnussen jedoch sehr komplex. "Die Entwicklungskurve war über den Winter viel besser als im vergangenen Jahr, als wir nicht wirklich eine Kurve hatten", sagt er. "Wir finden Performance, wir entwickeln uns, wir sehen Ergebnisse." Ob das reicht, um zumindest eines der anderen Teams herauszufordern, weiß der Däne nicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.