Kevin Magnussen wäre offen für Rückkehr zu McLaren oder Renault

Für die Formel-1-Saison 2021 sind eine Menge Cockpits noch frei. Viele Verträge in der Königsklasse laufen Ende 2020 aus. Sollte für das kommende Jahr ein Bäumchen-wechsle-dich-Spiel beginnen, könnte davon auch Kevin Magnussen betroffen sein. Der Däne fährt seit 2017 für Haas, war 2019 allerdings nach mehreren Berührungen mit Teamkollege Romain Grosjean nicht frei von Kritik.

"Ich bin komplett offen für alle Möglichkeiten", betont Magnussen gegenüber 'B.T.' - und schließt da auch seine Ex-Teams McLaren und Renault nicht aus. "Die Vorgeschichte dieser beiden Teams macht mir keine Angst", so Magnussen, der für beide Rennställe jeweils nur eine Saison gefahren ist. Bei McLaren wurde er 2015 durch Fernando Alonso ersetzt, bei Renault später durch Nico Hülkenberg.

"Auch wenn ich bei Renault und McLaren harte Zeiten hatte, habe ich großen Respekt vor beiden Teams", erklärt er und erinnert: "Bei McLaren wurde ich [nach einer Saison] auf die Ersatzbank gesetzt. Das war wirklich hart, aber das Team hat mir eine Chance in der Formel 1 gegeben, und dafür bin ich noch immer sehr dankbar." Mit dem Team aus Woking gab er 2014 sein Debüt in der Königsklasse.

politischen Machtkämpfen innerhalb des Teams die Schuld daran, dass er 2015 zum Ersatzfahrer degradiert wurde. "Renault hat mir eine zweite Chance gegeben, als ich quasi schon aus der Formel 1 raus war. Ich kann ihnen daher gar nicht genug danken", erklärt der Däne, der nach seinem Übergangsjahr als McLaren-Ersatzpilot 2016 bei den Franzosen unterkam.

Doch auch seine Zeit dort nahm kein gutes Ende. Nach nur einem Jahr zog es ihn weiter zu Haas. Zum damaligen Renault-Teamchef Frederic Vasseur, der Enstone längst selbst verlassen hat, habe er mittlerweile aber wieder ein gutes Verhältnis. "Zum Glück überstrahlen die guten Erinnerungen den Ärger, den es auch gab", verrät Magnussen. Das gelte auch für beide Teams insgesamt.

"Meiner Meinung nach gibt es bei McLaren und Renault keine verbrannte Erde. Und ich glaube auch nicht, dass sie das so sehen", so Magnussen, dessen Haas-Vertrag am Ende des Jahres ausläuft. Noch ist komplett offen, wie und ob es für ihn in der Formel 1 überhaupt über 2020 hinaus weitergeht.

Mit Bildmaterial von LAT.