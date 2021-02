Key: F1-Teams werden verlorenen Abtrieb 2021 schnell wieder aufholen

Mit den neuen Aero-Regeln für die Formel-1-Saison 2021 sollten die Autos bis zu zehn Prozent an Abtrieb verlieren. Doch McLaren-Technikdirektor James Key glaubt, dass die Teams diesen Verlust in der Anfangsphase der Saison wieder wettmachen und das Abtriebsniveau erreichen werden, das sie 2020 hatten.

"Es hatte den Effekt, dass der rasante Fortschritt, der jetzt mit diesen Autos für eine lange Zeit stattgefunden hat, gestoppt wurde", kommentiert Key die neuen Regeln. "Und wir mussten das irgendwie für ein zusätzliches Jahr mit diesem Reglement tun."

Um die Autos für dieses Jahr zu verlangsamen und die Reifen weniger zu belasten, hat die FIA bei sonst stabilen Regeln eine Reihe von technischen Änderungen an den Autos eingeführt. Die offensichtlichste ist die Verkleinerung der Bodenfläche vor den Hinterreifen; auch Bremsbelüftung und Diffusor mussten überarbeitet werden.

Key sieht "eine Menge Entwicklungspotenzial"

Key ist überzeugt, dass der damit verbundene Verlust an Downforce durch die Arbeit, die die Teams über den Winter an anderen Designbereichen vorgenommen haben, wieder aufgeholt werden konnte: "Es gibt immer noch eine Menge Entwicklungspotenzial rund um den Rest des Autos", weiß der McLaren-Technikchef.

"Ich vermute also, dass die meisten alles aufgeholt haben werden, wenn wir in die Saison gehen." Key sagt aber auch, dass die Spezifikation des Autos, die McLaren für das erste Rennen geplant hat, noch hinter dem Abtriebsniveau von 2020 zurückbleibt.

Er sieht jedoch viel Spielraum, um weitere Verbesserungen zu finden. "Unser Launch-Spec-Auto ist ein Teil davon, das Race-One-Spec-Auto, das im Moment noch in der Entstehung ist, wird ein weiterer Teil davon sein", erklärt der Brite. "Ich kann also im Moment keinen Prozentsatz nennen, wo wir beim ersten Rennen tatsächlich sein werden."

Aero-Balance 2021 "eine echte Herausforderung"

Obwohl die besagten Änderungen am Auto alle am Heck vorgenommen wurden, haben sie sich auch auf andere Bereiche ausgewirkt. Sie beeinflussen zum Beispiel die Aero-Balance, sodass die Teams gezwungen werden, den Abtrieb an der Frontpartie des Autos zu reduzieren, um die Dinge auszugleichen.

"Es war eine echte Herausforderung", räumt Key ein. "Es erforderte neues Denken, denn die Geometrien, die das Reglement vorschreibt, sind einzigartig und nichts, was wir aus der Vergangenheit kennen. Während die Änderungen den Abtrieb am Heck verringern, muss man an der Front etwas wegnehmen, um das Auto wieder auszubalancieren."

Während sich der Abtrieb stabilisieren könnte, werden die Rundenzeiten dank der robusteren Reifen von Pirelli aber wahrscheinlich trotzdem niedriger sein. Die Teams erwarten, dass sie etwa eine Sekunde pro Runde langsamer sein werden.

Mit Bildmaterial von McLaren.