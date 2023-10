Kilometeranzahl verdoppelt: FIA gibt Teams mehr Freiheiten bei Filmtagen

Die Formel-1-Teams werden im nächsten Jahr mehr Freiheiten bei Filmtagen haben, nachdem die FIA eine Regeländerung genehmigt hat, die eine größere Kilometerzahl erlaubt. Da die Testmöglichkeiten in der Formel 1 so begrenzt sind, mussten die Teams bisher oft Filmtage nutzen, um ihre neuen Autos vor einem offiziellen Event zu testen.

Bisher durften die Teams an solchen Filmtagen nur 100 Kilometer zurücklegen - das entspricht weniger als 20 Runden auf einer typischen Strecke. Nach einer Abstimmung im World Motor Sport Council der FIA wurde diese Kilometerzahl jedoch mit sofortiger Wirkung verdoppelt.

Die Teams dürfen nun insgesamt 200 Kilometer fahren, was bedeutet, dass die Teams auf einer Strecke wie Silverstone, auf der sie zuvor nur 16 Runden fahren konnten, nun 33 Runden fahren dürfen.

Dies wird vor allem für die Testfahrten vor der Saison von Vorteil sein, bei denen die Teams versuchen, eventuelle Probleme mit den neuen Autos auszubügeln. Üblicherweise absolvierten die Teams einen Filmtag entweder direkt vor den Vorsaisonstests oder direkt danach.

Die FIA hat außerdem eine Klausel in die neuen Regeln aufgenommen, um klarzustellen, dass von den zwei Filmtagen, die den Teams im Laufe einer Saison erlaubt sind, "nur einer pro Team und Tag durchgeführt werden darf".

Andere Einschränkungen für die Filmtage, die offiziell als Werbeveranstaltungen eingestuft werden, bleiben unverändert. Dazu gehört, dass die Autos mit einer FIA-ECU ausgestattet sein müssen und speziell für solche Veranstaltungen hergestellte Testreifen verwendet werden.

Zu den weiteren Änderungen der Testregeln für 2024 gehört die Tatsache, dass die Vorsaisontests, die in Bahrain stattfinden werden, jeden Tag von 10 bis 19 Uhr dauern werden und nicht mehr wie im letzten Jahr bis 19:30 Uhr.

Neue Vorschriften für Bauteile

Die FIA hat auch die Vorschriften für Tests mit alten Autos überarbeitet. Es wurde klargestellt, dass alle Komponenten, die an solchen Maschinen verwendet werden, zuvor an einem Rennwochenende eingesetzt worden sein müssen.

In einem überarbeiteten Artikel 10.2 C) heißt es: "Die Fahrzeuge dürfen nur Komponenten und Software mit einer Spezifikation verwenden, die in mindestens einem Wettbewerb oder Test eines aktuellen Fahrzeugs einer Meisterschaftssaison verwendet wurden."

Damit wird verhindert, dass Teams brandneue Teile an einem alten Auto verwenden, um es außerhalb der Testbeschränkungen zu testen. Darüber hinaus verbietet eine neue Klausel jegliche Systeme oder Teile während der Tests von alten Autos, die Informationen für aktuelle Maschinen liefern können.

Weiter heißt es: "Um Zweifel auszuschließen, sind nur Instrumente und Sensoren erlaubt, die für den zuverlässigen Betrieb des Fahrzeugs erforderlich sind und bei einem oder mehreren Rennen in diesem Zeitraum eingebaut wurden."

