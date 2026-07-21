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Kimi Antonelli: Besondere Geste für Vater nach Sieg beim Belgien-GP

Nach dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps nutzte Rennsieger Kimi Antonelli direkt die Chance, seinem Vater zum 61. Geburtstag zu gratulieren

Alexis Hoffmann Lydia Mee
Veröffentlicht:
Kimi Antonelli: Besondere Geste für Vater nach Sieg beim Belgien-GP

Kimi Antonelli hatte am Rennsonntag von Spa mehrere Gründe zum Feiern

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

Kimi Antonelli konnte nicht nur den Großen Preis von Belgien gewinnen, sondern hat die Chance am Sonntag direkt genutzt, um den Erfolg auf der Ardennen-Achterbahn seinem Vater zu widmen. Dieser feierte schließlich seinen 61. Geburtstag.

Marco Antonelli ist nicht nur der Vater des aktuellen WM-Spitzenreiters, sondern war selbst jahrelang im Motorsport aktiv. Abseits von einigen Auftritten im GT3-Sport war Antonelli in den 90ern und frühen 2000ern im Tourenwagen-Sport zu sehen, wenn auch nur mit wenigen Highlights.

Dafür konnte er später mit seinem eigenen Rennstall den einen oder anderen Erfolg feiern. Zudem konnte er seinem Sohn die ersten Schritte im Kartsport ermöglichen, wobei der heutige Mercedes-Pilot in seiner späteren Karriere vor allem für Teams wie Prema an den Start gehen würde.

Dieser nutzte nach dem Grand Prix von Belgien die Gelegenheit, um seinem Vater auch im Fernsehen zu gratulieren. So haben Grand-Prix-Sieger in dieser Saison die Möglichkeit, die offizielle Champagnerflasche des Sponsors mit einer eigenen Botschaft zu unterschreiben. Die Nachricht des Mercedes-Piloten lautete folglich: "Alles Gute zum Geburtstag, Papa!"

Auch auf dem Instagram-Account seines Sohnes gab es für den Vater des WM-Führenden weitere Geburtstagswünsche sowie eine kleine Torten-Attacke. Neben seinem sechsten Grand-Prix-Sieg und dem 61. Geburtstag seines Vaters darf sich Antonelli auch über seine aktuelle WM-Führung freuen.

Diese konnte er mit dem Erfolg in Spa-Francorchamps auf 45 WM-Punkte ausbauen. Der Abstand zwischen ihm und Mercedes-Teamkollege George Russell beträgt sogar schon 50 WM-Punkte. Russell hatte am Rennsonntag in Spa mit seiner Power-Unit zu kämpfen und musste den Grand Prix nach wenigen Metern beenden.

Grund dafür war eine Kollision mit dem in der Fahrer-Weltmeisterschaft auf Position zwei platzierten Lewis Hamilton. Nach dem Rennen sprach Mercedes-Teamchef Toto Wolff von einem technischen Problem bei allen Power-Units aus Brixworth.

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