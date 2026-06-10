Kimi Antonelli exklusiv: Die Außenseiterrolle macht mir nichts aus

Es fühlt sich im Vergleich zur Situation vor zwölf Monaten fast wie ein anderes Leben an. Nach den ersten sechs Rennwochenenden der Formel-1-Saison 2026 führt Kimi Antonelli nach fünf Siegen in Folge nicht nur die Weltmeisterschaft an.

Er ist zu einem Aushängeschild der Formel 1 geworden, ein Status, den er sich durch Ergebnisse verdient hat, die selbst jene überrascht haben, die ihn bereits vorher als eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation betrachteten.

Um die Gegenwart zu erklären, blickt der Italiener zurück. Er erinnert sich an den Sommer 2025, als es eine Reihe von Ergebnissen gab, die unter den Erwartungen blieben, und in diesem Zusammenhang auch Spekulationen über seine Zukunft aufkamen.

Der Mercedes-Pilot bezeichnet das Spa-Wochenende 2025 als den Tiefpunkt dieser Phase, einen Moment, in dem die Zukunft deutlich unklarer erschien als heute. Aus genau dieser Erfahrung entstand auch die Gelassenheit, mit der er die aktuelle Saison angeht.

Trotz der WM-Führung geht Antonelli die Dinge weiterhin Rennen für Rennen an, ohne sich von den ersten psychologischen Spielchen unter den Titelkandidaten oder vom Druck ablenken zu lassen, der ihn zumindest von außen betrachtet nicht zu beeinflussen scheint.

Im Gespräch mit der italienischen Edition von Motorsport.com erklärt der in Bologna geborene Fahrer, wie sich sein Ansatz zur Formel 1 entwickelt hat, wie seine Beziehung zu den Mercedes-Ingenieuren stärker geworden ist und wie ihn das Selbstvertrauen geprägt hat, das er durch die Überwindung der schwierigsten Phase seiner jungen Karriere gewonnen hat.

Frage: "Wie ist das Leben als Führender der Weltmeisterschaft?"

Kimi Antonelli: "In gewisser Weise ist das Leben hektischer, aber gleichzeitig fühle ich mich ruhiger und mehr im Reinen mit mir selbst. Ich erlebe einen wunderbaren Moment, versuche aber, mein Leben weiterhin so zu leben wie immer und alles, was ich tue, so sehr wie möglich zu genießen."

"Und natürlich versuche ich auf der Strecke, viel Entschlossenheit und Kampfgeist mitzubringen, indem ich mir kurzfristige Ziele setze. Ich möchte nicht an die Meisterschaft oder an Ziele denken, die im Moment noch weit entfernt sind."

2025 und "die Gefahr, in eine Negativspirale zu geraten"

Frage: "Viele Fahrer haben über den Stress gesprochen, der mit dem Kampf um Siege und Titel einhergeht. Von außen wirken Sie wie eine Ausnahme."

Antonelli: "Vor dem Start eines Qualifyings oder eines Rennens gibt es immer Anspannung, aber das sind die Schmetterlinge im Bauch, die dir eigentlich guttun. Es ist wichtig, dieses Gefühl zu haben, weil es bedeutet, dass es dir wichtig ist und du alles gibst. Insgesamt bin ich aber viel weniger gestresst als im vergangenen Jahr."

"Heute habe ich das Gefühl, etwas bewiesen und die Situation besser unter Kontrolle zu haben. Ich weiß, dass ich auch in der nächsten Saison in der Formel 1 sein werde, während es im vergangenen Jahr einen Moment gab, während des Belgien-Wochenendes, in dem alles um mich herum deutlich düsterer wirkte."

Frage: "Wie wichtig war es, eine schwierige Phase wie die im vergangenen Sommer zu überwinden?"

Antonelli: "Ich habe eine komplizierte Zeit durchgemacht, aber sie zu überwinden hat mich mental stärker gemacht, sowohl als Fahrer als auch vor allem als Mensch. Zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison liefen die Dinge auf der Strecke nicht so, wie ich es wollte."

"Zusätzlich kursierten Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Alpine oder Williams - Gerüchte, die nie dementiert wurden. In solchen Situationen kommen zwangsläufig Zweifel auf, und es besteht die Gefahr, in eine Negativspirale zu geraten."

Frage: "Zurück zur Gegenwart. Wenn es ein freies Wochenende gibt, sieht man Sie oft an der Strecke, zum Beispiel in Imola bei der WEC oder in Mugello bei der MotoGP. Manche fragen sich, ob es nicht besser wäre, zu Hause zu bleiben und komplett abzuschalten."

Antonelli: "Genau so schalte ich ab. Zu Hause zu bleiben ist ab und zu schön, aber ich kann versichern, dass es für mich alles andere als stressig ist, diese Events zu besuchen. Es ist meine Leidenschaft und das, was ich liebe. Außerdem ist es eine Art Abschalten, wenn man als Zuschauer an der Strecke ist und ein Rennen als Fan erlebt. Das würde ich zu Hause wahrscheinlich nicht schaffen."

"Wenn ich diese Möglichkeiten habe, werde ich sie weiterhin nutzen. Natürlich gibt es Momente, in denen Erholung Priorität hat, aber im Moment hilft mir das Zuschauen bei einem Rennen, neue Energie zu tanken und mich auf das nächste Wochenende vorzubereiten."

Frage: "Auch das interne Gleichgewicht bei Mercedes hat sich verändert. George Russell hat bereits begonnen, ein paar psychologische Spielchen zu spielen, um den Druck auf Sie zu verlagern. Beeinflusst Sie das?"

Antonelli: "Das ist nicht das erste Mal, dass wir solche Spielchen sehen. Die Leute versuchen immer, den Druck auf den Gegner zu schieben, egal ob es ein externer Rivale oder ein Teamkollege ist. Das macht keinen großen Unterschied."

"Zum Glück beeinflusst mich das nicht wirklich. Wir sind erst im ersten Drittel der Saison, und ich denke, es ist definitiv zu früh, um über ein Titelduell zu sprechen. Ich arbeite von Rennen zu Rennen. Natürlich schaue ich mir am Ende jedes Wochenendes die Gesamtwertung an, aber danach richtet sich mein Fokus sofort auf das nächste Rennen."

"Wenn ich das Visier herunterklappe und auf die Strecke gehe, denke ich nicht an die Meisterschaft. Ich fahre, um den bestmöglichen Job zu machen. Und wie ich schon gesagt habe: Da ich noch nichts gewonnen habe, habe ich nichts zu verlieren."

Wo sich Antonelli 2026 gesteigert hat

Frage: "Wie sehr ist Kimi Antonelli zwischen Monaco 2025 und Monaco 2026 gewachsen, sowohl technisch als auch in der Zusammenarbeit mit den Ingenieuren?"

Antonelli: "Enorm. Es braucht Zeit, bestimmte Beziehungen aufzubauen und zu festigen, sowohl mit 'Bono' [Renningenieur Peter Bonnington] als auch mit allen anderen Ingenieuren. Sie brauchten wahrscheinlich auch etwas Zeit, um mich kennenzulernen, was völlig normal ist. Heute haben wir eine sehr starke Beziehung."

"'Bono' hat verstanden und versteht immer besser, was meine Bedürfnisse sind, was ich brauche und welche Details für mich am wichtigsten sind. Auch die Art und Weise, wie er mir in kritischen Momenten Fragen stellt, ist extrem wichtig. Unsere Zusammenarbeit entwickelt sich ständig weiter, weil wir permanent voneinander lernen."

Frage: "Im Fahrerlager heißt es, eine Ihrer Stärken sei das Batteriemanagement. Ist das das Ergebnis gezielter Arbeit oder einfach eine natürliche Folge Ihres Fahrstils?"

Antonelli: "In der Winterpause haben wir viel daran gearbeitet, und das tun wir auch weiterhin. Wir haben ein intensives Simulatorprogramm absolviert, sowohl zur Weiterentwicklung des Autos als auch, um diese Powerunit besser zu verstehen und ein Gefühl für das Batteriemanagement zu bekommen."

"Ein großer Teil von dem, was ich heute leisten kann, basiert direkt auf der Vorbereitung, die bereits im vergangenen Jahr begonnen hat."

Frage: "Vor Saisonbeginn gingen viele davon aus, dass die neuen Regeln einen kompletten Reset im Fahrstil erfordern würden. Wie war das bei Ihnen?"

Antonelli: "In gewisser Weise musste ich mich anpassen, und ich denke, das galt für alle. Aber in meinem Fall hatte ich sofort ein gutes Gefühl mit dem Auto, anders als im vergangenen Jahr. Ich fühle mich viel mehr in Kontrolle. Natürlich mache ich noch gelegentlich Fehler, aber insgesamt bin ich deutlich effektiver."

Antonelli: "Ich bin immer noch der Außenseiter"

Frage: "Sie haben sich einen deutlichen Vorsprung in der Gesamtwertung erarbeitet. Wurden die Erwartungen übertroffen?"

Antonelli: "Ich würde sagen ja. Wenn mir jemand dieses Szenario vor Beginn der Meisterschaft angeboten hätte, hätte ich sofort unterschrieben. Es sind gute Nachrichten, aber sie ändern nichts an meiner Herangehensweise."

"Ich arbeite weiter daran, diese positive Dynamik aufrechtzuerhalten und die Messlatte Schritt für Schritt höher zu legen. Wenn man ein konkurrenzfähiges Auto hat und erwartet wird, sein volles Potenzial auszuschöpfen, dann muss man große Ergebnisse anstreben."

Frage: "Wenn Sie am Ende der Saison mit George um den Titel kämpfen, glauben Sie, dass Sie in Bezug auf den Druck im Vorteil sind?"

Antonelli: "Das Ziel ist es, so viele Rennen wie möglich zu gewinnen und als Konsequenz die Meisterschaft. Mir ist bewusst, dass sich solche Chancen nicht oft ergeben, aber gleichzeitig bin ich immer noch der Außenseiter. Und das ist eine Rolle, die mich nicht stört."

"Vor Saisonbeginn sah jeder George als klaren Favoriten, und ich denke, diese Einschätzung war gerechtfertigt. Er hat das komplette Paket, um um den Titel zu kämpfen, inklusive der Erfahrung."

Frage: "Wo steht Kimi Antonelli aktuell?"

Antonelli: "Ich glaube, ich kann mich noch in vielen Bereichen verbessern. Es lässt sich nicht leugnen, dass mir diese Siege viel Selbstvertrauen gegeben haben, aber gleichzeitig weiß ich, dass ich weiter hart arbeiten muss, um mein volles Potenzial auszuschöpfen. Genau das motiviert mich."

Frage: "Vielleicht ist es gerade die Ungewissheit darüber, wie viel Entwicklungspotenzial noch in Ihnen steckt, die Russell Sorgen macht ..."

Antonelli: "Ich glaube, nicht viele haben einen solchen Saisonstart erwartet, vor allem wenn man bedenkt, dass es erst mein zweites Jahr in der Formel 1 ist. Es ist möglich, dass das zusammen mit meinem jungen Alter manche glauben lässt, dass noch viel Entwicklungsspielraum vorhanden ist. Vielleicht sieht George mich auch deshalb als besonders gefährlichen Rivalen im Kampf um die Weltmeisterschaft."

Frage: "Welches Kompliment hat Ihnen in den vergangenen Monaten am meisten bedeutet?"

Antonelli: "Die Nachricht von Yannick Sinner nach meinem ersten Sieg. Aber ich habe so viele wunderbare Botschaften erhalten. Ich denke da an Valentino Rossi, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia. Mit 'Bez' und 'Pecco' spreche ich ziemlich oft. Es war etwas Besonderes, weil ich auch ein Fan von ihnen bin."

"Ich glaube, diese gegenseitige Unterstützung unter italienischen Sportlern kann eine zusätzliche Stärke sein. Zu sehen, wie so viele italienische Athleten große Erfolge erzielen, gibt dir zusätzlichen Antrieb, bringt dich dazu, noch mehr zu geben, und erfüllt dich mit positiver Energie für die nächste Herausforderung."