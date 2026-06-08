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Kimi Antonelli: Monaco-Sieg endet mit ausgelassener Hafenparty

Ausgelassene Feierstimmung bei Mercedes - Kimi Antonelli rundet seinen souveränen Monaco-Grand-Prix-Sieg mit dem traditionellen Sprung in den Hafen ab

Stephanie Aiglsberger
Bearbeitet:
Kimi Antonelli: Monaco-Sieg endet mit ausgelassener Hafenparty

Das Mercedes Team jubelt in der Marina von Monaco

Foto: LAT Images

Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Monaco 2026 gewonnen und seinen Erfolg anschließend auf typischer Monaco-Art und Weise gefeiert.

Oft liegen zwischen großem Triumph und großer Enttäuschung doch nur einige Zentimeter: die Stimmung in den beiden Garagen des Mercedes-Teams hätte am Wochenende nicht unterschiedlicher sein können. George Russell nach interner Misskommunikation punktlos, Kimi Antonelli der strahlende und souveräne Sieger des Monaco-Grand-Prix.

Nach dem offiziellen Teil der Siegerehrung und den medialen Verpflichtungen versammelte sich das Mercedes-Team für das gemeinsame Siegesfoto direkt an der Mauer der Marina im Hafen von Monte Carlo

Kimi Antonelli

Kimi Antonellis Sprung ins Mittelmeer von Monaco

Foto: Sutton Images

Nach dem die Bilder im Kasten waren begannen einige Teammitglieder in ausgelassener Stimmung ihre Kollegen ins Mittelmeer zu stoßen. Auch Antonellis Vater Marco blieb davon nicht verschont und war einer der ersten der in den Genuss der Abkühlung kam. Kimi Antonelli folgte ihm nur wenige Momente später und sprang freiwillig ins Mittelmeer.

Ausgelassene Szenen im Hafen: Fans feiern Antonelli-Moment

In den sozialen Medien sorgt die Szene für zahlreiche Reaktionen von den Fans. Unter anderem wurde kommentiert: "Hat jemand den Fotografen bemerkt, der mit einer Kamera im Wasser steht? Das ist echte Hingabe, um dieses Foto zu bekommen." Ein weiterer Nutzer meinte: "Das erste Bild wird legendär sein, wenn er die Weltmeisterschaft gewinnt."

Auch auf X gab es zahlreiche Reaktionen. Dort hieß es unter anderem: "Er probt offenbar für Aquaman." sowie "Er gewinnt den chaotischsten Monaco-GP, nur um sich dem finalen Boss zu stellen: dem Mittelmeer."

Sportlich war es für Antonelli bereits der fünfte Grand-Prix-Sieg in Serie in dieser Saison. Damit baut er seine Führung in der Fahrerwertung weiter aus und liegt nun 66 Punkte vor seinen nächsten Verfolgern. Ferrari-Pilot Lewis Hamilton sicherte sich im Rennen den zweiten Platz und konnte sich damit in der Gesamtwertung vor Antonellis Teamkollegen George Russell schieben. Der Brite belegt mit 88 Punkten Rang drei.

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