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Kimi Antonelli zeigt sein privates Mercedes-Trainingscockpit

Mehr als 150 Stunden Handarbeit stecken in Kimi Antonellis neuem Home-Simulator - Das Hightech-Rig orientiert sich bis ins Detail am Cockpit des Mercedes W17

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Bearbeitet:
Kimi Antonelli zeigt sein privates Mercedes-Trainingscockpit

Kimi Antonelli bereitet sich mit Hightech-Simulator auf seine Renneinsätze vor

Foto: LAT Images

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat sein neues, maßgeschneidertes Home-Simulator-Rig vorgestellt. Für das Werksteam aus Stuttgart ist diese hochmoderne Trainingslösung ein wichtiger Baustein in der Vorbereitung zwischen den Grand-Prix-Wochenenden, denn der Simulator bildet die Verhältnisse und das Gefühl von Antonellis Formel-1-Boliden nahezu identisch nach.

Der Simulator wurde vom britischen Spezialisten "Cool Performance" entwickelt und in rund drei Monaten aufgebaut. Mehr als 150 Stunden Handarbeit flossen in das Projekt ein, das gemeinsam mit Antonelli abgestimmt wurde, um die Ergonomie und das Fahrgefühl seines aktuellen Mercedes-Rennwagens möglichst exakt dazustellen.

Im Mittelpunkt steht eine Direct-Drive-Wheelbase von Leo Bodnar mit bis zu 26 Nm Drehmoment. Sie simuliert die hohen Lenkkräfte, die insbesondere in schnellen Kurven auf den Fahrer wirken. Gesteuert wird dabei über ein original Mercedes-Formel-1-Lenkrad.

"Der Formula Pro erlaubt es mir, alles genau so einzustellen, wie ich es brauche, was für mein Training zwischen den Rennen unerlässlich ist", erklärte Antonelli begeistert. Ergänzt wird das System durch eine speziell entwickelte hydraulische Pedaleinheit sowie einen handgefertigten Rennsitz aus Leder und Glasfaser, der der Sitzposition im Mercedes W17 entspricht.

Bis ins kleinste Detail auf den Mercedes W17 abgestimmt

Auch der Antriebsstrang wurde individuell entwickelt - gemeinsam mit den Ingenieuren von "Quaife Engineering". Das Ergebnis ist ein Simulator, der die Bedingungen im Cockpit möglichst realistisch nachbildet und damit wertvolle Trainingskilometer ermöglicht, ohne dass der Fahrer auf die Rennstrecke muss.

Für deutsche Mercedes-Fans liefert der Blick auf das neue Home-Set-up von Antonelli einen seltenen Einblick in die akribische Vorbereitung des Werkspiloten. Gerade in der modernen Formel 1 spielen hochpräzise Simulatoren eine entscheidende Rolle, um Strecken zu analysieren, Fahrzeugabstimmungen zu testen und die körperliche Belastung im Cockpit möglichst realitätsnah nachzuempfinden.

Perfekte Vorbereitung auf den Titelkampf

Das Modell "Formula Pro" ist grundsätzlich auch für Privatkunden erhältlich, sollte Interesse bestehen. Der Einstiegspreis liegt derzeit allerdings bei rund 30.600 Pfund.

Antonelli reist, auch aufgrund der guten Vorbereitung, mit viel Selbstvertrauen zum bevorstehenden Grand Prix von Großbritannien nach Silverston. Der 19-Jährige führt die Fahrerwertung aktuell mit 40 Punkten Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell an. Auf Rang drei folgt Lewis Hamilton mit 125 WM-Punkten.

Nach fünf Siegen in Folge hat sich Antonelli in seiner zweiten Formel-1-Saison eindrucksvoll an der Spitze etabliert. Für das Mercedes-Werksteam unterstreicht diese Leistung, den hohen Stellenwert des neue Simulator-Rigs.

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