Kimi Räikkönen: Habe genug Action auch nach der Formel 1

Kimi Räikkönen ist überzeugt, dass er auch nach seinem Rücktritt als Formel-1-Fahrer am Ende der Saison genug Aufregendes in seinem Leben finden wird. Nach so vielen Jahren in einem Formel-1-Cockpit habe die Ehrfurcht vor den Geschwindigkeiten ohnehin etwas nachgelassen.

"Für mich ist das ziemlich normal, was wir machen", sagt der 41 Jahre alte Finne. Entsprechend müsse er sich keinen anderen Adrenalinkick suchen. "Ich mache das schon so viele, viele Jahre. Das ist also nichts Anderes als in einem normalen Straßenauto zu fahren. Wenn man eine lange Pause hatte und dann das erste Mal wieder in einem Formel-1-Auto sitzt, dann fühlt es sich schnell an. Aber dann wird es normal", sagt Räikkönen.

Der aktuelle Alfa-Romeo-Pilot, der 2007 seinen einzigen WM-Titel gewann, hatte vor mehreren Wochen sein Karriereende zumindest in der Formel 1 verkündet. Während seiner Pause 2010 und 2011 hatte Räikkönen an der Rallye-WM teilgenommen und war in beiden Jahren immerhin Gesamtzehnter geworden.

Nun ist es zwar grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass der "Iceman" auch in den kommenden Jahren noch auf anderen Motorsportbühnen unterwegs ist, doch der einst junge Wilde ist inzwischen erwachsen geworden.

Auf eine Fanfrage, welche aufregenden Sachen er außerhalb der Formel 1 denn macht, antwortete Räikkönen, ganz der sesshafte Familienvater, am Donnerstag: "Auch zu Hause mit den Kindern kann es manchmal sehr aufregend sein. Man weiß nie."

Aber er versuche, "wann immer ich kann, Motocross zu betreiben", gibt er zu. Auf zwei Rädern fühle er sich teilweise angespannter als in den über 300 Kilometer pro Stunde schnellen Formel-1-Boliden. "Manchmal fühlt man sich da ängstlicher als hier. Aber es kommt darauf an. Für uns ist es einfach sehr normal geworden. Ist es aufregend? Was heißt aufregend? Für uns fühlt sich die Formel 1 einfach ganz normal an", erklärt Räikkönen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.