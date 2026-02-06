Klare Tendenz bei Buchmachern: Er ist Favorit auf den WM-Titel

Weil die neuen Formel-1-Autos des Jahrgangs 2026 bislang erst einen einzigen Test in Barcelona absolviert haben, lassen sich noch keine wirklich zuverlässigen Prognosen darüber treffen, wer als Favorit in die neue Saison geht. Trotzdem herrscht unter diversen Buchmachern eine überraschende Einigkeit.

So sind sich alle großen Wettanbieter im deutschsprachigen Raum einig, dass Mercedes-Pilot George Russell die besten Chancen auf den WM-Titel hat. Heißt: Wer sein Geld auf Russell setzt, der bekommt im Erfolgsfall den geringsten Gewinn zurück.

Auch hinter Russell sind sich die Buchmacher einig. Auf Platz zwei der Favoritenliste sehen sie übereinstimmend Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der viermalige Formel-1-Champion wurde im vergangenen Jahr Vizeweltmeister hinter Lando Norris im McLaren.

Bei diesem halten die Buchmacher eine Titelverteidigung 2026 für nicht ganz so wahrscheinlich. Norris wird auf dem dritten Platz geführt - spannenderweise zusammen mit Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso und teilweise auch noch mit Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli.

Damit werden Alonso und Antonelli jeweils bessere Titelchancen eingeräumt als McLaren-Pilot Oscar Piastri, der die WM im vergangenen Jahr lange anführte. Bei Alonso dürfte die Position so weit oben in der Liste vor allem mit Adrian Newey zusammenhängen. Der neue Aston Martin stammt 2026 erstmals aus der Feder der Design-Legende.

Nicht ganz einig sind sich die Buchmacher aktuell noch bei Ferrari. Während Charles Leclerc bei einigen Wettanbietern noch vor Piastri einsortiert wird, sehen die meisten ihn eher knapp dahinter. Alle räumen Leclerc jedoch eine bessere Chance als Teamkollege Lewis Hamilton ein.

Der Rekordweltmeister wird bei allen Buchmachern hinter Verstappen, Leclerc und beiden Mercedes- und McLaren-Fahrern geführt. Mit Ausnahme von Isack Hadjar, der bei Red Bull 2026 der neue Teamkollege von Verstappen ist, werden Hamilton unter allen Fahrern aus den vier Topteams also die geringsten WM-Chancen eingeräumt.

Auch insgesamt sehen die Buchmacher Ferrari 2026 im Hinblick auf den Fahrertitel damit eher in der Außenseiterrolle. Die größten Außenseiter sind für die meisten Wettanbieter übrigens die beiden Cadillac-Piloten Valtteri Bottas und Sergio Perez ganz hinten in der Liste.

Ein Blick auf die Wettquoten ist deshalb spannend, weil zum Beispiel 2025 Lando Norris vor dem Saisonstart Favorit bei den meisten Buchmachern war - und am Ende bekanntlich auch den Titel gewann. Häufig können die Quoten bei den Wettanbietern also ein guter Indikator sein.